Un alumbrado de película: Cáceres El Viejo vuelve a transformar sus casas en monumentos navideños

En el distrito Norte de Cáceres, la urbanización Cáceres El Viejo ha vuelto a encender motores —y miles de bombillas— para protagonizar, un año más, una iluminación navideña de película. Lo que para cualquier otro barrio es una simple decoración, aquí es una seña de identidad y un motivo de orgullo vecinal.

La historia de este original alumbrado tiene un origen un tanto combativo. Hace unos años, ante lo que los residentes consideraban un escaso alumbrado navideño por parte del Ayuntamiento, los vecinos decidieron tomar la iniciativa. Lo que arrancó como una tímida medida de protesta se ha transformado en una tradición consolidada que atrae miradas de toda la ciudad.

Hoy, esa reivindicación ha dado paso a una competencia sana y creativa donde el objetivo es llenar de brillo cada rincón del barrio.

Al más puro estilo americano, las familias se han afanado en vestir las fachadas de sus adosados con un gran despliegue técnico: cientos de metros de guirnaldas y luces recorren cornisas, ventanas y jardines.

Una de las viviendas iluminadas / Cedida

Implicación colectiva y premios

La clave del éxito radica en la implicación colectiva. Son muchas las familias que dedican días de trabajo para que el barrio luzca impecable, convirtiendo sus viviendas en auténticos monumentos a la Navidad. Un año más, Cáceres El Viejo demuestra con esta iniciativa que la unión vecinal es la energía más potente para iluminar estas fiestas.

Desde el colectivo vecinal aplauden el nivel de esta edición: "Los vecinos del barrio se están luciendo con sus decoraciones navideñas ¡y el trabajo que han hecho es increíble!", ha destacado la directiva en redes sociales.

Si en años anteriores la asociación de vecinos organizaba un concurso de fachadas en el que premiaba la mejor iluminación, en esta ocasión las familias pueden participar en un sorteo de diez roscones de Reyes que se realizará el 4 de enero y que está patrocinado por la compañía Oeste.

Además, el domingo 4 de enero el barrio celebrará su popular fiesta infantil de los Reyes Magos en el complejo deportivo a partir de las 16.30 horas.