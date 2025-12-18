Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Refuerzo municipal

El Ayuntamiento de Cáceres impulsa 37 nuevas plazas para reforzar los servicios públicos

Publica en el DOE la oferta de empleo de 2025 con 20 plazas y activa en el BOP otros 17 procesos selectivos

Cáceres.

Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un nuevo paso en el refuerzo de los servicios públicos municipales con la aprobación y publicación de nuevos procesos de empleo que suman un total de 37 plazas. Por un lado, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2025 y, por otro, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha recogido este jueves las bases de nuevas convocatorias selectivas.

La Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento y del organismo autónomo Imas ha incluido un total de 20 plazas de personal funcionario y laboral, distribuidas entre los turnos de acceso libre, promoción interna, movilidad y reserva para personas con discapacidad.

Entre los puestos ofertados figuran plazas de letrado consistorial, ingeniería técnica de obras públicas, agentes de Policía Local, auxiliares administrativos, ordenanzas, personal laboral y educadores sociales, entre otras categorías.

Además, el consistorio ha aprobado en la última reunión de la Mesa General de Negociación las bases reguladoras para la cobertura de otros 17 puestos de trabajo, correspondientes a distintas categorías profesionales y sistemas de acceso, que se han publicado este jueves en el BOP.

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha señalado que “esta oferta responde a las necesidades de recursos humanos de las distintas secciones municipales para reforzar los servicios públicos municipales y a prestar una mayor calidad en los servicios a todos los ciudadanos de nuestra ciudad”.

TEMAS

