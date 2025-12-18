Educación
El Ayuntamiento de Cáceres reactiva el Consejo Escolar Municipal tras cuatro años sin reunirse
El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Consejo Escolar Municipal, impulsará el proyecto 'Cáceres, Ciudad de los Valientes', que ya premió al colegio Castra Ceacilia en su primera edición, el curso pasado.
El Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a reunir un órgano que no constituía desde el año 2021: el Consejo Escolar Municipal. Lo ha hecho este miércoles en el Salón de Plenos del edificio consistorial, presidido por Jorge Suárez, concejal de Educación y Cultura, y Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos.
En el mes de junio ya se convocó a toda la comunidad educativa para votar a sus representantes, una cita en la que se llamó a todos los directores de centros públicos, privados y concertados, así como a personal administrativo y de servicios, profesorado, padres y madres de alumnos, así como los propios estudiantes de los diferentes Consejos Escolares de la capital cacereña.
En el caso del miércoles, según ha afirmado Suárez, «se ha nombrado a la vicepresidencia y secretaria de dicho consejo». En él, además, «se han presentado algunos proyectos que se han llevado a cabo desde la Consejería de Educación y donde hemos dado voz y escuchado futuros proyectos y colaboraciones con los diferentes centros educativos».
Cáceres, Ciudad de los Valientes
Ese es el caso del proyecto de 'Cáceres, Ciudad de los Valientes', el cual se ha destacado, y «que se empezó por primera vez de una forma piloto, donde se colabora conjuntamente con la Delegación de Educación Provincial». Este tiene por objeto contribuir a mejorar la convivencia en las aulas y acabar con uno de los problemas que más preocupan a los padres y madres que tienen hijos en edad escolar: el bulling.
El programa se implantó por primera vez el curso pasado, 2024-25, y la primera edición la ganó el colegio Castra Ceacilia. Por ello, se colocó una placa de reconocimiento en el parque de El Rodeo, en el conocido como 'paseo de los valientes'. Participaron 16 colegios y más de mil alumnos.
Órgano
«Desde la presidencia se ha propuesto, según el reglamento, las fechas de convocatoria, que serán al principio y al final de cada curso escolar», añadió el concejal. También definió al Consejo como «un órgano de asesoramiento y escucha donde queremos dar representación y voz a la comunidad educativa y a todas sus partes».
El Consejo Escolar Municipal ha sido bastante demandado durante estos años, siendo la última vez en el mes de marzo de este mismo año. Con esta reunión, se recupera este instrumento clave en el devenir de la educación cacereña.
