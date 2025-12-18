Generación 2031: la apuesta de Cáceres por una juventud protagonista en la transformación cultural

La candidatura de Cáceres 2031 ha decidido mirar directamente a la juventud y situarla en el centro del proyecto cultural con el que la ciudad aspira a presentarse ante Europa. Con esa intención nace Generación 2031, un programa concebido para que los jóvenes que hoy cursan Secundaria y Bachillerato —y que en 2031 tendrán entre 18 y 25 años— participen desde ahora en el diseño del futuro cultural de la ciudad.

Lejos de asumirlos como un público pasivo, la iniciativa parte de la idea de que la cultura del mañana debe ser creada, discutida y reinterpretada con ellos. Sus inquietudes, su forma de entender el mundo y su capacidad de experimentar con nuevos lenguajes son piezas imprescindibles para imaginar la Cáceres que quiere proyectarse en la próxima década.

Acción participativa Hojas Blancas en la plaza de Santa María. CÁCERES 2031. / Francis Villegas

Un espacio propio para la creatividad juvenil

Generación 2031 ofrece a adolescentes y jóvenes un entorno estable de participación donde expresarse y trabajar en propuestas vinculadas a la candidatura. El proyecto pretende que su voz no quede relegada a consultas puntuales, sino que tenga una presencia continuada y reconocida dentro del proceso creativo. Por eso se ha diseñado un entorno de cocreación donde chicos y chicas pueden aportar ideas, iniciar proyectos y desarrollar iniciativas que incluso podrían integrarse, más adelante, en la programación de la Capitalidad Cultural Europea.

La iniciativa se apoya en uno de los principios estratégicos de Cáceres 2031, el diálogo intergeneracional. Esta línea de trabajo no busca solo tender puentes entre generaciones, sino generar una cultura viva, en la que los jóvenes puedan dialogar con la memoria y la experiencia de la ciudad, aportando una visión renovada que alimente su transformación.

Imagen de Museo Helga de Alvear / Javier Cintas

Centros educativos como aliados esenciales

El proyecto ha puesto en marcha un proceso de adhesión sencillo para que los centros educativos puedan participar fácilmente. La incorporación comienza con una manifestación de interés, continúa con una reunión explicativa y culmina con una adhesión flexible, sin obligaciones fijas, que permite adaptar las actividades a las particularidades de cada comunidad escolar.

Una vez dentro, los centros pueden sumarse a talleres creativos, laboratorios de ideas, proyectos colaborativos, actividades culturales ligadas a la candidatura y espacios de escucha que permiten conocer directamente las opiniones del alumnado. Cada centro decide su grado de compromiso, desde intervenciones puntuales hasta un acompañamiento sostenido a lo largo del curso.

Museo Helga de Alvear Thomas Hirschhorn / Jorge Armestar

Formación, ciudadanía y cultura europea

Generación 2031 no solo busca estimular la creatividad. También pretende desarrollar competencias culturales, tecnológicas, sociales y europeas, de forma que los estudiantes crezcan como ciudadanos activos en una realidad cada vez más interconectada. El programa propicia el contacto entre centros educativos, instituciones culturales y agentes implicados en la candidatura, favoreciendo una red de colaboración que amplía horizontes y multiplica oportunidades.

Al mismo tiempo, refuerza el sentimiento de pertenencia y arraigo, ya que los jóvenes participan en la construcción de una propuesta cultural que no les es ajena, sino que forma parte directa de su entorno y de su futuro. Esa implicación emocional y creativa es clave para garantizar que el impulso cultural de 2031 tenga continuidad más allá del año de la Capitalidad.

El proyecto Generación 2031 refuerza el papel de los jóvenes en la transformación cultural. / ED

Una hoja de ruta a largo plazo

Cáceres 2031 reconoce que la participación de los jóvenes no puede improvisarse a última hora. Por eso Generación 2031 comienza ya a trabajar con el alumnado que vivirá en primera línea la transformación cultural de la ciudad. Se trata de un proceso que irá creciendo y evolucionando, en paralelo a la candidatura, y que aspira a convertirse en uno de los motores del proyecto.

En un momento en el que la ciudad mira al futuro con ambición, esta iniciativa recuerda que ningún proyecto cultural es definitivo sin la energía, la creatividad y el pensamiento crítico de la juventud. Y que la transformación cultural que Cáceres quiere mostrar en 2031 empieza hoy, en las aulas, en las ideas y en la voz de quienes pronto serán protagonistas.