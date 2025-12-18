Cuartos del Baño en Cáceres, cansados de su aislamiento: "Si algún día ocurre una urgencia médica y no puede entrar la ambulancia, no pararemos hasta ver a alguien en la cárcel"

El Ayuntamiento de Cáceres y los vecinos de Cuartos del Baño han acordado una reunión urgente que se celebrará, previsiblemente, la próxima semana. En ella estarán presentes todos los residentes de la finca que lo deseen, el concejal de Obras (Víctor Bazo), los técnicos consistoriales encargados de su caso y el secretario general. Cabe recardar que sufren aislamientos en sus viviendas cada vez que llueve porque el cauce del río Salor anega por completo el puente que tienen como única salida actualmente. Después de muchos años de conflictos, lograron determinar que su salida alternativa (el camino de Monte Almeida) era de titularidad pública, pero el ayuntamiento no ha logrado arreglarlo todavía porque el día que fueron las máquinas no se les permitió el paso.

Los vecinos de Monte Almeida, hastiados ya por la situación que atraviesan, se han reivindicado por tercera vez este jueves frente al Ayuntamiento de Cáceres minutos antes del comienzo del pleno. Se han vivido momentos de relativa tensión a la entrada al consistorio del secretario general y del alcalde, Rafa Mateos, que se ha parado a hablar con ellos y a escuchar sus reivindicaciones.

El portavoz vecinal, Antonio Gil, subraya que "el alcalde se ha acercado hacia nosotros para decirnos que no está en sus manos, que él no puede hacer más y que todo se ha enviado a la Fiscalía para que determinen cómo proceder". "Hay que recordar que el ayuntamiento tiene poderes excepcionales, que les da la administración local para solucionar este tipo de problemas. Si se corta una calle, la policía la deja expédita. También tiene capacidades sancionadoras para quien obstruye una vía pública", ha contado a este diario. La reunión que les ha concedido Víctor Bazo llevaba solicitada varias semanas, y así se lo habían hecho saber previamente a Mateos.

Mientras el secretario general accedía al consistorio por la plaza de las Piñuelas, han solicitado también que lo resuelva. "Nos ha asegurado que irá este viernes a la Junta Local de Gobierno. Las actuaciones podrían ser una denuncia penal por desobediencia, un procedimiento administrativo sancionador y la puesta en conocimiento de la Fiscalía el asunto para que les diga qué tienen que hacer", ha contado Gil.

Al alcalde también le han precisado que, si ocurre alguna cuestión de fuerza mayor y un medio sanitario no puede entrar a Cuartos del Baño, "no vamos a parar hasta ver a algún responsable en la cárcel, sea quien sea".

Una vez que han recibido la noticia de la reunión, han considerado esta noticia como "positiva" al ser lo que venían reivindicando. "Nos mostrarán los trabajos, lo que han hecho y lo que pueden hacer en esta situación. Para nosotros es una vía porque, al menos, podremos conocer lo que está ocurriendo", ha asegurado.

Por último, sobre el tractor que se emplazó en la entrada del camino que iban a arreglar para evitar el paso de la máquina, asegura que apenas estuvo allí 24 horas y que después fue retirado.