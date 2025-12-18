Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Cáceres, se celebran funerales por Alfonso XIII, 'el Africano'

Alfonso XIII, que reinó desde su nacimiento, falleció en Roma en 1941, tras haber abandonado España en 1931 por la agitación social y los resultados electorales adversos

Alfonso XIII junto a su hija la infanta María Cristina.

Alfonso XIII junto a su hija la infanta María Cristina. / Vanity Fair

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 28 de febrero de 1941 muere en Roma Alfonso XIII como consecuencia de una angina de pecho. Tenía 55 años. El Caudillo decreta duelo nacional por su muerte. En Cáceres, se celebran funerales en Santa María presididos por el obispo y todas las autoridades. El rey se marchó de España el 14 de abril de 1931, ante la agitación del pueblo y el desfavorable resultado de las elecciones para concejales.

El Africano

Alfonso XIII de España, conocido como el Africano, nació en Madrid el 17 de mayo de 1886 y fue rey desde el mismo momento de su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Asumió personalmente la Corona al cumplir dieciséis años, el 17 de mayo de 1902.

Suspensión de forma temporal de la sucesión

Su nacimiento estuvo marcado por la incertidumbre. La inesperada muerte de su padre, Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, provocó una crisis dinástica que llevó al Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta a suspender temporalmente la sucesión. La espera se prolongó hasta que la reina regente, María Cristina de Habsburgo, dio a luz a un varón, asegurando así la continuidad de la monarquía. Desde el primer instante, Alfonso XIII fue reconocido como rey, un hecho sin precedentes en la historia de España.

