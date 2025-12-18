Programación navideña
Cáceres se llena de folclore y Navidad con la Zambombá y más de un millar de personas
El grupo Zambomba Almariz, con diez músicos y una bailaora sobre el escenario, fue el encargado de llevar la música y el ambiente festivo a la plaza cacereña
Música, folclore, flamenco y Navidad. La plaza Mayor de Cáceres se llenó en la noche de este jueves para disfrutar de la Zambombá que forma parte de la programación navideña de la ciudad. Dieron las 20.30 y a las escaleras del ayuntamiento, escenario improvisado para la ocasión, bajó el grupo Zambomba Almariz.
La actuación la conformaron diez músicos: Cristina Sánchez, Juan José Díaz, Tamara Alegre, Zaira Gómez, Jorge Peralta y Pedro Peralta como cantaores; José Lucas, José Miguel Iglesias y Perico de la Paula a las guitarras; Mario Holgado como percusionista y, posteriormente, participaría la bailaora pacense Aroa Bravo.
Ambiente
La música se apoderó de la plaza y su gente, algunos ya disfrazados de forma navideña para vivir los villancicos, muchos típicos extremeños, en todo su esplendor. El público estuvo conformado por cacereños de todas las edades: padres y abuelos con sus niños, con caras atónitas ante el espectáculo que estaban viendo, jóvenes que ya disfrutan de las vísperas de las vacaciones de Navidad o curiosos que pasaban por allí, querían disfrutar de la música, o se lo encontraron después de patinar.
Una vez empezadas las canciones, si bien pocos se animaban a cantar, quienes no llevaban panderetas entre el público acompañaban a los músicos con ese instrumento universal que la mayoría tenemos: las manos.
Flores, luces, pañuelos, una fogata y el ayuntamiento decorado y teñido de amarillo fue parte de la escenografía utilizada durante el evento flamenco.
Una de las cantantes contó al público cómo estaba prevista la actuación para hacerse antes pero la lluvia obligó a posponerlo. «Teníamos claro que teníamos que venir. Lunes, martes o miércoles, daba igual. Teníamos que estar aquí y aquí estamos».
«Aunque sea algo más bien de Andalucía, sinceramente me parece muy bien que se hagan eventos así porque dan vida a la ciudad», comentaba un vecino. Esta Zambombá ha reunido un jueves por la noche a más de un millar de personas, dejando claro que los cacereños apoyan los eventos navideños de este calibre.
Folclore, música, baile y Navidad se dieron la mano para hacer disfrutar a todos los públicos.
Zambombá
Aunque el nombre invite a creerlo, no hubo zambombas en el escenario. Este espectáculo flamenco es típico de Andalucía, de zonas como Jerez de la Frontera o Cádiz. Bien es cierto que es la provincia de Badajoz la que más costumbres andaluzas a adoptado, teniendo, por ejemplo, en Los Chunguitos un buen referente del flamenco y la rumba extremeña.
De esta forma, la ciudad de Cáceres acoge tradiciones y, viendo la acogida, lo hace de forma exitosa.
