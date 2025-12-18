Cáceres se llena de folclore y Navidad con la Zambombá y más de un millar de personas

Música, folclore, flamenco y Navidad. La plaza Mayor de Cáceres se llenó en la noche de este jueves para disfrutar de la Zambombá que forma parte de la programación navideña de la ciudad. Dieron las 20.30 y a las escaleras del ayuntamiento, escenario improvisado para la ocasión, bajó el grupo Zambomba Almariz.

La actuación la conformaron diez músicos: Cristina Sánchez, Juan José Díaz, Tamara Alegre, Zaira Gómez, Jorge Peralta y Pedro Peralta como cantaores; José Lucas, José Miguel Iglesias y Perico de la Paula a las guitarras; Mario Holgado como percusionista y, posteriormente, participaría la bailaora pacense Aroa Bravo.

Ambiente

La música se apoderó de la plaza y su gente, algunos ya disfrazados de forma navideña para vivir los villancicos, muchos típicos extremeños, en todo su esplendor. El público estuvo conformado por cacereños de todas las edades: padres y abuelos con sus niños, con caras atónitas ante el espectáculo que estaban viendo, jóvenes que ya disfrutan de las vísperas de las vacaciones de Navidad o curiosos que pasaban por allí, querían disfrutar de la música, o se lo encontraron después de patinar.

Una vez empezadas las canciones, si bien pocos se animaban a cantar, quienes no llevaban panderetas entre el público acompañaban a los músicos con ese instrumento universal que la mayoría tenemos: las manos.

Flores, luces, pañuelos, una fogata y el ayuntamiento decorado y teñido de amarillo fue parte de la escenografía utilizada durante el evento flamenco.

Fotogalería | Así ha sido la multitudinaria Zambombá flamenca en la plaza Mayor de Cáceres / Jorge Valiente

Una de las cantantes contó al público cómo estaba prevista la actuación para hacerse antes pero la lluvia obligó a posponerlo. «Teníamos claro que teníamos que venir. Lunes, martes o miércoles, daba igual. Teníamos que estar aquí y aquí estamos».

«Aunque sea algo más bien de Andalucía, sinceramente me parece muy bien que se hagan eventos así porque dan vida a la ciudad», comentaba un vecino. Esta Zambombá ha reunido un jueves por la noche a más de un millar de personas, dejando claro que los cacereños apoyan los eventos navideños de este calibre.

Folclore, música, baile y Navidad se dieron la mano para hacer disfrutar a todos los públicos.

Zambombá

Aunque el nombre invite a creerlo, no hubo zambombas en el escenario. Este espectáculo flamenco es típico de Andalucía, de zonas como Jerez de la Frontera o Cádiz. Bien es cierto que es la provincia de Badajoz la que más costumbres andaluzas a adoptado, teniendo, por ejemplo, en Los Chunguitos un buen referente del flamenco y la rumba extremeña.

De esta forma, la ciudad de Cáceres acoge tradiciones y, viendo la acogida, lo hace de forma exitosa.