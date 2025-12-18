Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoras en los barrios

Cáceres sustituye farolas en la calle Antonio Reyes Huertas, optimizando la luz y la seguridad vial

La renovación del alumbrado en la calle Reyes Huertas, a cargo del Ayuntamiento de Cáceres, incluye la instalación de 20 nuevas columnas de luz con un sistema de doble luminaria para lograr una iluminación más eficiente

Rafa Mateos y Vícto Bazo, en la calle Antonio Reyes Huertas.

Rafa Mateos y Vícto Bazo, en la calle Antonio Reyes Huertas. / Ayuntamiento de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado el cambio de la iluminación en la calle Antonio Reyes Huertas de Cáceres, mejorando así su alumbrado público.

La actuación contempla la instalación de 20 nuevas columnas de alumbrado, de 6 metros de altura cada una, y dotadas de un sistema de doble luminaria que permitirá mejorar tanto la iluminación de las aceras como de la calzada. Hasta el momento, ya se han sustituido 5 de las luminarias previstas.

Con esta sustitución se pretende mejorar el sistema de iluminación a uno más eficiente y adaptado a las necesidades de la vía, según comenta el consistorio. El alcalde, Rafa Mateos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, han comprobado de primera mano el desarrollo de estos trabajos, que tienen como objetivo mejorar la visibilidad y la seguridad en esta calle, optimizando la distribución de la luz y adecuando las farolas a la tipología de la vía.

Las labores se están ejecutando con medios propios del Ayuntamiento, a través de los trabajadores del Servicio de Infraestructuras, y sin necesidad de recurrir a empresas externas. Estas nuevas luminarias se suman a las recientemente instaladas en la avenida de la Hispanidad, dentro del plan integral de actuación que está acometiendo en dicha localización.

Noticias relacionadas y más

Reyes Huertas

La calle Antonio Reyes Huertas se extiende a lo largo de 400 metros, desde la plaza de los Conquistadores hasta su intersección con la avenida de Antonio Hurtado.

