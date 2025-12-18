El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres vuelve a aspirar a los Premios Princesa de Asturias

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres se postula de nuevo como candidato a los Premios Princesas de Asturias, en la categoría de Cooperación Internacional. La Diputación de Cáceres aprobó por unanimidad su respaldo a la candidatura en la sesión plenaria que cerró el curso, celebrada en la mañana de este jueves 18 de diciembre.

El pleno dio luz verde a la candidatura propuesta por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra, facultando al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para realizar los cambios oportunos para el apoyo institucional de la diputación a la postulación.

Durante la sesión, Morales explicó que la iniciativa será remitida a todos los ayuntamientos de la provincia de Cáceres, para que, a través de sus órganos competentes, pleno o junta de gobierno, puedan adherirse para realizar un trámite conjunto.

A este respaldo se sumarán otros de alcance mundial, ya que el presidente de honor de la fundación, Jesús Usón, trasladó al presidente provincial que realizarán contactos con organismos y centros de distintos ámbitos para conseguir que este centro pionero cacereño consiga la distinción.

Cabe recordar que en varias ediciones se presentaron candidaturas para que El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres lograse un Premio Princesa de Asturias. De hecho, en 2025 fue la última ocasión en la que aspiró a la misma categoría, Cooperación Internacional, que finalmente recayó en Mario Draghi, economista italiano, exprimer ministro de Italia y expresidente del Banco Central Europeo.

Moción de urgencia

El punto fue llevado al pleno como moción de urgencia, con el objetivo de actuar como una "palanca de apoyo" para trasladar la iniciativa a todos los ayuntamientos de Cáceres, colectivos y asociaciones, para que se adhieran a la propuesta de la diputación. Morales afirmó que "si nos íbamos a enero, ya era muy precipitado y no teníamos tiempo material de poder trasladarlo a todos las entidades públicas y privadas que pudieran adherirse".

El plazo de presentación de candidaturas para los Premios Princesa de Asturias 2026, abierto desde noviembre, finalizará el 5 de marzo de 2026.

Referente Mundial

Morales calificó como "referente mundial" a esta institución multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario. "El mejor del mundo en este tipo de cuestiones por encima de cualquier centro de Estados Unidos, Alemania, Rusia o cualquier parte del mundo", destacó.

Además, puso en valor que más de 32.000 profesionales sanitarios de 108 países se han formado en sus instalaciones, donde se han impartido más de 2.800 cursos y desarrollado más de 500 proyectos de investigación.