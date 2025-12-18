Un descenso térmico en Cáceres acompañará la jornada electoral

El domingo, jornada electoral, comienza el invierno, y lo hará a lo grande con un descenso de las temperaturas que promete un día de votaciones húmedo y frío, pues también hay alta probabilidad de precipitaciones en forma de tormenta.

Un nuevo frente entrará a la península y hará que oscilemos durante todo el día temperaturas entre 4º y 9º, sumado a las precipitaciones, según apunta la Aemet.

En gran parte del país se prevé nieve, sobre todo Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Castilla - La Mancha. La cota de nieve quedaría en torno a 1300-1500 metros en zonas del centro y norte peninsular, siendo más baja en el cuadrante noroccidental, descendiendo alrededor de 900-1100 durante la mañana y la noche, pudiendo bajar a los 500-700 en zonas localizadas de montaña.

En la provincia de Cáceres no se descarta alguna mínima precipitación, sobre todo en la zona norte como el Valle del Jerte, o en las Villuercas. Allí en el norte ya se ha visto la nieve recientemente, con la borrasca Emilia.

Nieve en Extremadura / Toni Gudiel / El Periódico

Con suerte, la zona que tanto sufrió este verano con los incendios comienza el año teñida de blanco pues, como se suele decir: año de nieves, año de bienes.

Vaguada

En general, se contempla un descenso térmico de alrededor de 3-5ºC en la mitad occidental peninsular. Esto por la llegada de una vaguada en la noche del sábado, una elongación del chorro polar en forma de "v", que suele ir asociada a aire más frío o inestable en altura. En invierno, si coincide con aire frío, puede dar lugar a lluvias, nevadas y un descenso de las temperaturas.

La gran nevada del 2010

En Cáceres capital no va a nevar. Y si lo hace, lo cual es poco probable, lo hará de forma escasa. Pero si hablamos de nieve y Cáceres, es inevitable acabar en el 10 de enero de 2010. Aquel día cayó una nevada totalmente histórica en la ciudad, cubriendo de blanco toda la provincia en un fenómeno que va a cumplir 16 años pronto. Hasta 9 centímetros cubrieron los monumentos cacereños y todas sus calles.

También nevó algo en 2021 con la borrasca Filomena, histórica para Madrid. Sin embargo, una nevada tan fuerte, en una región como Extremadura y Cáceres, no se ha vuelto a ver. La nieve seguirá estando en la montaña exclusivamente estos días.