Infraestructuras
El Foro Impulsa expone al mundo la histórica reivindicación del puente de Cedillo (Cáceres)
El diálogo entre Miguel Ángel Morales, presidente de la diputación cacereña y cedillero, y Marisol López del Estal, directora de El Periódico Extremadura, dio a conocer al Foro Suroeste la falta de conectividad entre el centro de Extremadura y el Alentejo
El Foro Impulsa para el desarrollo económico del suroeste, organizado por Prensa Ibérica y que se celebró el pasado martes en el Palacio de Congresos de Badajoz, expuso al mundo la histórica reivindicación de la conectividad en La Raya. En el diálogo celebrado pasadas las 16.00 horas entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal, se abordó el asunto del puente de Cedillo (Cáceres).
Problema recurrente
Es un problema recurrente en las tres últimas décadas, que está cerca de ver la luz al final del túnel, y que ha separado durante casi 30 años a vecinos extremeños y portugueses con el río Sever y la central hidroeléctrica de Iberdrola como frontera.
Conexiones con Portugal
Sobre la mesa se puso el problema de las conexiones con Portugal con el ejemplo paradigmático del puente que separa a Cedillo de Montalvao. Actualmente, para ir de un municipio a otro (que están separados por apenas trece kilómetros), hay que hacer una travesía que multiplica por diez ese camino. Es necesario cruzar la frontera entre Valencia de Alcántara y Marvao, llegando hasta 130 kilómetros.
Tránsito
Habitantes de uno y otro lado de La Raya llevan mucho tiempo exigiendo el tránsito por la presa de Iberdrola, pero solamente lo tienen permitido durante los fines de semana y gracias a que el ayuntamiento cedillero se encarga de garantizar la seguridad.
Nisa
Ahora, la Cámara Municipal de Nisa ha logrado fondos europeos para conectar las dos orillas, algo que dará por concluido el aislamiento: "Hay matrimonios mixtos, amistades, fiestas comunes, folclore y mucha economía por desarrollar", señaló el presidente provincial de Cáceres. "Es un caso típico de la España interior. La relación con Portugal es determinante y estamos buscando cauces de entendimiento. Necesitamos conectividad porque somos una de las regiones más deprimidas de Europa", comentó Morales.
Eurorregión
Además, recordó que se está intentando crear un Corredor Atlántico entre Cáceres y la Beira Baixa con la tramitación de los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Con ello se pretende crear una eurorregión que uniría a unos 500.000 habitantes en una superficie que supera los 25.000 kilómetros cuadrados, ubicada estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica: Madrid y Lisboa.
