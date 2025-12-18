¿Quieres ser funcionario del Ayuntamiento de Cáceres? El empleo público se dispara y la capital oferta hasta 20 puestos de trabajo

Cáceres suma una nueva oferta de empleo público, esta vez a través del ayuntamiento. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este miércoles la aprobación de los puestos creados para el ejercicio del año 2025 por resolución de alcaldía. Se refieren al trabajo en el Ayuntamiento de Cáceres y en el organismo autónomo Imas (Instituto Municipal de Asuntos Sociales).

Esta resolución es definitiva y agota la vía administrativa. Contra ella se puede interporner recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dicta el acto en el plazo de un mes o formular directamente un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses en el Juzgado de Cáceres sin perjuicio de que puedan interponer cuantos recursos estimen convenientes en defensa de los derechos.

Todos los puestos

Además, se ha hecho público la relación de empleos que tienen plazas libres. Por un lado, se contratará a un letrado consistorial, a un ingeniero técnico de obras públicas, a dos agentes de la Policía Local de Cáceres, a dos ordenanzas y a cinco auxiliares de administración general. Todos ellos mediante turno libre.

También van a hacer efectiva la contratación de dos administrativos a través del procedimiento de promoción interna, y a otros tres agentes de Policía Local por movilidad. Serán necesarios también un peón albañil y un peón de cementerio por turno libre. Por último, para el Imas se contratarán a dos educadores sociales a través del Programa Crisol.

Más empleo público

No son las únicas ofertas de empleo público que se han realizado en las últimas horas en la ciudad de Cáceres. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres ha hecho hasta tres convocatorias públicas para contratar personal. Van a ser necesarios un técnico intermedio de gestión de I+D+i, un investigador predoctoral para la Unidad de Proyectos Estratégicos-Priority3D y un técnico intermedio del área quirúrgica en imagen médica.

Todos ellos serán seleccionados garantizando los principios de mérito, capacidad, publicidad, libre concurrencia, transparencia, imparcialidad, independencia e igualdad, según se ha establecido en las bases de las convocatorias que pueden ser consultadas en la página web del centro y tal y como recoge el Diario Oficial de Extremadura en tres publicaciones realizadas este pasado miércoles.

El Centro de Mínima Invasión Jesús Usón opta al Príncipe de Asturias /

En el Casar

Una de las cuestiones que más interés despertó en las últimas semanas fue la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los puestos de trabajo que ofertaba la localidad de Casar de Cáceres, un pueblo a escasos once kilómetros de la capital provincial. Dieron a conocer el pasado 15 de octubre que necesitaban un oficial de jardines, un auxiliar de biblioteca y una gerocultora (que es un profesional de la atención sociosanitaria que cuida o asiste a personas mayores o en situación de dependencia para mejorar su calidad de vida).

Casar de Cáceres convocaba esta oferta al ser consciente de que, para atraer población al municipio, deben ofrecer más trabajo. Todas las políticas de empleo que promueven son para menores de 30 años, aunque cualquier persona puede optar a las plazas. En principio, estaban dedicados a vecinos empadronados en la propia localidad, pero se puede abrir a otros pueblos si no hay interés. El siguiente grupo de personas que se puede ver beneficiado es el de mayores de 45 años.