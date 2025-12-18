Fundación ONCE busca diez voluntarios en Cáceres para el concierto de Fito & Fitipaldis

El Departamento de Voluntariado de Fundación ONCE ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía extremeña para colaborar en el próximo concierto de Fito & Fitipaldis, que tendrá lugar el 11 de abril de 2026 en la ciudad de Cáceres.

El objetivo principal es sumar a diez personas voluntarias que deseen contribuir a que la música sea un espacio plenamente inclusivo y accesible. Los seleccionados se encargarán de prestar apoyo y acompañamiento a los asistentes con discapacidad, asegurando que puedan disfrutar de la experiencia en igualdad de condiciones.

Desde noviembre de 2025, Fundación ONCE ha integrado su red de voluntariado en la gira nacional de la banda bilbaína. Esta iniciativa busca que personas de todas las comunidades autónomas se unan a una comunidad solidaria que ya colabora habitualmente con entidades como el Atlético de Madrid o el Movistar Arena.

"Buscamos personas que quieran regalar su tiempo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, residan donde residan, porque siempre habrá algo que puedan aportar", señalan desde el departamento.

Una labor continua

El Departamento de Voluntariado de Fundación ONCE desarrolla una actividad constante que va más allá de los grandes eventos musicales, como acompañamientos individuales (apoyo para visitas médicas, gestiones administrativas o asistencia a actividades culturales como teatro y cine), ocio inclusivo (actividades diseñadas para niños y jóvenes con discapacidad física, intelectual, sensorial y psicosocial) y grandes eventos (logística de accesibilidad en estadios de fútbol y recintos de espectáculos).

Cualquier persona con voluntad de ayudar puede formar parte de este equipo. No se requiere una formación previa específica, sino el compromiso de facilitar la autonomía y el disfrute de quienes más lo necesitan.

La intención final de estas acciones es garantizar que la oferta cultural y social llegue a todas las personas, eliminando las barreras que todavía persisten en el acceso al ocio.