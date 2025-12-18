Funeral y homenaje a Pirlo al fin en su Nicaragua natal mientras la familia y la comunidad latina de Cáceres piden justicia

Las cenizas de Jonathan Espinoza Castellano, conocido popularmente como Pirlo y que fue asesinado en Cáceres en la mañana del pasado 21 de septiembre en una trifulca entre dos grupos, ya se dirigen a su ciudada natal, Ocotal (en el departamento de Nueva Segovia, en Nicaragua), donde familiares, amistades y pobladores le rendirán un homenaje póstumo en su memoria y se celebrará un funeral. La información la ofrece el medio local Radio Segovia 97.3 FM.

Trifulca

Pirlo fue asesinado a los 25 años de edad en el transcurso de una trifulca tras una noche de fiesta en La Madrila. Dos grupos de jóvenes, uno de Navalmoral de la Mata y otro de Cáceres iniciaron una discusión en un comercio situado en la avenida Virgen de Guadalupe que, posteriormente, se trasladó a la vía pública. Fue en torno a las ocho y media de la mañana cuando los dos grupos enfrentados se encuentran y Pirlo trató de contener a dos hermanos que eran amigos suyos para que se alejen del otro grupo.

Tanto Jonathan como uno de sus amigos "trataron en vano de contener a las dos partes para evitar males mayores", siendo uno de los hermanos amigos de Jonathan, y en menor medida el otro hermano, "el que más interés parece mostrar por enfrentarse" al presunto autor del hecho. Poco después este hermano, amigo de Jonathan, logra su propósito y lanza un golpe que alcanza al presunto autor, lo que supone el detonante de la reyerta. A partir de ese momento se desencadena la riña tumultuaira.

Pelea

Se inició la riña. Sin embargo, Jonathan "lo único que hace es coger" al presunto autor por la espalda "pretendiendo que dejara de golpear a sus amigos, alejándolo un par de metros". Una vez que le suelta, el presunto autor le propinó un puñetazo en el rostro, cayendo fulminado en el suelo sin que volviera a mostrar ningún signo vital.

Viajó su madre

Tras el hecho, su madre, Marisol Castellano, viajó desde Ocotal hasta Cáceres tras recibir el respaldo solidario de los cacereños, familiares y amistades que contribuyeron a cubrir los gastos del traslado. Varias semanas después, tras numerosos trámites burocráticos, su madre podrá regresar con sus cenizas a Ocotal. Llegarán este viernes a partir de las cinco y media de la tarde.

Homenaje

El acto de homenaje se realizará en el barrio Juan Carlos Mendoza, donde se le dará el último adiós. Los familiares han realizado un llamamiento a todos sus amigos para que asistan al homenaje vestidos con camisas blancas y con una flor del mismo color como símbolo de paz, respeto y despedida.

Entretanto, la comunidad latina de Cáceres mantiene su clamor de justicia y permanece a la expectativa del avance del proceso judicial, intentando que el crimen no quede en la impunidad.