Casi 50 años de confianza: Ibéricos Alvarado crece sin perder su esencia

Hay comercios que se convierten en un punto de referencia para una ciudad porque, más allá del producto, ofrecen algo difícil de encontrar hoy: constancia, trato cercano y una forma de hacer las cosas que no entiende de prisas.

Ibéricos Alvarado es uno de esos nombres que el cliente asocia a confianza. Desde 1975, la firma ha construido su trayectoria con un objetivo claro: mantener y ofrecer el sabor del jamón extremeño, apostando por la calidad sin renunciar a un posicionamiento muy concreto: la mejor relación calidad-precio.

La clave, aseguran desde la casa, está en ser exigentes con la materia prima y con el proceso, y en cuidar cada detalle, desde el mostrador hasta el corte. Esa combinación ha hecho que, con el paso de los años, Ibéricos Alvarado no solo sea un lugar donde comprar, sino también un sitio donde dejarse aconsejar.

El corte al cuchillo, una seña de identidad

En un producto como el jamón, la diferencia muchas veces se aprecia en el gesto. Y ahí Ibéricos Alvarado ha sabido convertir la técnica en valor añadido con su especialidad en corte al cuchillo, un servicio que no solo respeta la pieza, sino que realza textura y aroma. El resultado es una loncha que mantiene el equilibrio perfecto entre grasa infiltrada y magro, pensada para disfrutarla como se merece, con calma y en su punto.

Este cuidado por el detalle se traslada también a la presentación, a la recomendación del tipo de corte según el momento (aperitivo, tabla, evento) y a la orientación al cliente, uno de los pilares del negocio.

Corte a cuchillo de jamón de Ibéricos Alvarado / Ibéricos Alvarado

Atención personalizada y producto propio

Uno de los aspectos que más valoran quienes cruzan sus puertas es la atención personalizada en tienda. No es una frase hecha, aquí se pregunta, se escucha y se recomienda con conocimiento. Ese acompañamiento se apoya, además, en un elemento diferencial, sus productos propios, elaboraciones y selecciones que mantienen el sello de la casa y conectan con la tradición de la región.

Charcutería de calidad y una joya: el lomo “doblao”

El mostrador de Ibéricos Alvarado va mucho más allá del jamón. Su propuesta de charcutería incluye una selección cuidada de quesos y embutidos, con un capítulo especial para uno de sus productos más reconocibles: el lomo “doblao”, una especialidad que destaca por sabor, curación y personalidad. Es una de esas piezas que el cliente repite y recomienda, porque se sale de lo habitual y resume, en un solo bocado, la esencia del buen ibérico.

Domo doblao de Ibéricos Alvarado / Ibéricos Alvarado

Carnicería selecta con sello extremeño

La propuesta se completa con una carnicería que presume de origen y selección. En Ibéricos Alvarado se trabaja con cerdo ibérico, cordero merino y ternera de Extremadura, ofreciendo cortes y piezas pensadas tanto para el día a día como para ocasiones especiales. La idea es clara: acercar al cliente una carnicería selecta extremeña, con producto reconocido y un estándar de calidad constante.

Dos tiendas en Cáceres y un mismo compromiso

Ibéricos Alvarado quiere, además, agradecer a sus clientes la confianza depositada desde el inicio en su tienda de Calle Hermanos Romero Ruiz 12 (enfrente del parque del Rodeo), un establecimiento que sigue siendo un punto clave para la firma y donde aseguran que continuarán ofreciendo el mejor producto y el trato de siempre.

Pero el crecimiento también forma parte del camino. Con el objetivo de seguir acercándose a la ciudad, la marca abre una nueva tienda en Calle Gil Cordero 17, reforzando su presencia en Cáceres y ampliando las opciones para que el cliente tenga el producto más a mano, con la misma filosofía de cercanía y calidad.

Mercados, región y tienda online

A esta red se suman también los mercados de la región, donde Ibéricos Alvarado mantiene contacto directo con el público, y su tienda online a través de su web, pensada para quienes quieren comprar con comodidad sin renunciar al producto de confianza. Una manera de llevar el sabor extremeño más allá del mostrador, manteniendo el mismo criterio de selección.

Casi medio siglo después, Ibéricos Alvarado sigue caminando con una idea sencilla: que cada cliente se lleve a casa un producto excelente, bien aconsejado y con la garantía de un nombre que, desde 1975, ha sabido conservar lo más importante, la autenticidad.