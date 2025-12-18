El Langui, en Cáceres, entre risas y música: "Llegas a Extremadura, ves las dehesas y ya vas preparando el estómago para lo que vas a disfrutar"

"Es llegar a Extremadura, ves las dehesas y ya vas preparando el estómago para lo que vas a disfrutar". El Langui, Juan Manuel Montilla, ha participado este jueves en Cáceres en la tercera edición del ciclo músico-poético 'Canciones en su tinta' junto al cantante Duende Josele y la poetisa Sandra Benito. El polifacético artista ha desatado las risas, ha contado su historia y ha cantado algunas de sus mejores canciones.

Visita Cáceres

"He visitado Cáceres en numerosas ocasiones. Si no es un rodaje, es un concierto. Está muy bien visitarla, pero venir a presentar proyectos y tener ese contacto con el público está muy bien", ha contado en exclusiva a este diario.

Su éxito comenzó a producirse a los 20 años y, tras dedicarse a la música, al cine, a la televisión y a todo lo que se le ponga por delante, se ha convertido en un emblema para las personas con problemas de movilidad. "Soy una persona que ha tenido barreras, pero son físicas. También hay gente que las tiene mentales, y cuestan mucho las cosas. Pero bueno, yo siempre intento sacarlo todo adelante de la mejor forma posible", ha contado.

Candidatura

Este ciclo de conciertos se comenzó a realizar con motivo de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad. Han pasado por el escenario artistas de primer nivel como Rozalén o Pasión Vega. Y sobre esa posibilidad que tiene la ciudad de cara al 2031, El Langui ha señalado que "la pena es que las ciudades tengan que competir entre ellas para lograrla porque todas merecen el premio".

Galería | Así fue el concierto de 'Canciones en su tinta' con el Langui en Cáceres /

Futuro

Sobre su futuro, anuncia que no va a frenar en todos los proyectos que tiene en mente, como el documental de la deportista paralímpica Desiré Vila que está dirigiendo con TVE y Movistar Plus, pero se le iluminan especialmente los ojos cuando habla de la boccia, el deporte que lleva escasos años practicando y en el que se ha convertido en todo un referente nacional tras competir en numerosos campeonatos de España logrando grandes resultados y llegar a vestir la camiseta de la selección nacional. Ahora, su gran objetivo es ayudar al equipo español a clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028.

Sandra Benito

Por su parte, Sandra Benito puso la poesía en la cita: "Son dos artes que están muy unidas y dialogan bastante bien. Es un concierto distinto, algo diferente. Veo que viene mucha gente joven quizá atraída por Langui, pero también hay personas de todas las edades que vienen a disfrutar de la poesía".