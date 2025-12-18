Arte solidario
El Museo Helga de Alvear ha convertido el arte en una cadena de inclusión y ayuda social en Cáceres
Una campaña impulsada junto a Fundación Cooprado y Fundación “la Caixa” ha beneficiado a cerca de 2.000 personas a través de alimentos intervenidos artísticamente
El Museo Helga de Alvear ha acogido este martes la presentación de una nueva edición de la campaña "Arte, solidaridad e inclusión", una iniciativa desarrollada junto a la Fundación Cooprado y la Fundación “la Caixa” que ha vuelto a unir creación artística, compromiso social e inclusión.
El proyecto ha generado una cadena de solidaridad entre los miembros de la Fundación Cooprado, asociaciones de personas con discapacidad y el equipo de Educación y Acción Cultural del museo, haciendo posible la entrega de miles de litros de leche y cajas con alimentos de primera necesidad a distintas entidades sociales de la provincia.
Las donaciones, que han sido intervenidas artísticamente, se destinarán al Banco de Alimentos, Cruz Roja, Red Madre y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Malpartida, según se ha explicado durante el acto celebrado en el propio museo.
A lo largo de los dos últimos meses, más de 150 personas pertenecientes a asociaciones como Adiscasar, ASINDI, ASPACE, ASPAINCA, COCEMFE, Down Cáceres, Divertea, FUNDHEX y Novaforma han participado en talleres creativos. En ellos han elaborado cajas inspiradas en la obra del artista Franz Erhard Walther, presente en la Colección Helga de Alvear.
Estas piezas forman parte actualmente de la exposición "¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?", donde se muestran como símbolo del trabajo colectivo y de la capacidad del arte para generar vínculos y apoyo mutuo. Durante la presentación de la campaña también se ha realizado una demostración en directo de estos talleres.
La iniciativa permitirá que cerca de 2.000 personas se beneficien de las cajas solidarias, que incluyen leche, aceite y otros productos de primera necesidad, reforzando así el papel del museo como espacio de acción cultural comprometida con su entorno social.
