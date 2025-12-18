El nuevo aparcamiento en el centro de Cáceres llega al pleno porque sufre un retraso

La sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Cáceres celebrada en la mañana de este jueves ha tenido como punto del día principal la moción de urgencia aprobada por unanimidad para un retraso en la creación del nuevo aparcamiento disuasorio en el centro de la ciudad.

La comunidad de propietarios de la calle Viena, 1 solicitó la ampliación del plazo de información pública para la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General Municipal para crear el párking ubicado entre Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma. El inicio del plazo tuvo lugar el 9 de diciembre, y concluía el 9 de enero. Sin embargo, se ha tenido en cuenta por la complejidad técnica de los informes y las fechas navideñas en las que nos encontramos.

El párking

El contenido de la modificación del PGM tiene como objetivo la dotación de equipamiento/aparcamiento de 1.456 metros cuadrados y zonas verdes para responder a la necesidad de aparcamiento en ese área de la ciudad. Se ejecutará un aparcamiento entre ambas avenidas, así como sus accesos y la conectividad peatonal entre ambas; actualmente habilitada con unas escaleras situadas en la parcela municipal. El aparcamiento será de titularidad municipal y uso público, acompañado de equipamientos y zonas verdes que benefician al conjunto de la ciudadanía.

Los objetivos de esta actuación pasan por mejorar el paisaje urbano, coordinando el tratamiento de los desniveles, medianeras y espacios libres, reservando y calificando zonas verdes de carácter local. También, la funcionalidad del entorno mediante soluciones de accesibilidad entre los dos viarios.

Más asuntos

En el pleno también fue aprobada la cesión gratuita por parte de la Junta de Extremadura de la parte de la vía ciclista y senda peatonal en el Camino de los Carboneros-Universidad, para la conexión de la Ronda Puente Vadillo con el campus. También se dio el visto bueno a la instalación de un ascensor y nuevo acceso al edificio residencial situado en la calle Alborada, 4; y se renovó la cesión de uso del inmueble de propiedad municipal situado en la plaza del Espíritu Santo a favor de la Asociación Síndrome de Down de Cáceres.