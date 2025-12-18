Papá Noel visita el Centro Comercial Ruta de la Plata en Cáceres durante el mes de diciembre

Actividades para todos los gustos en la ciudad durante este mes de diciembre.

Papá Noel visita el Centro Comercial Ruta de la Plata estas Navidades

La magia de la Navidad llega al Centro Comercial Ruta de la Plata con una visita muy especial de Papá Noel y su inseparable duende. Los pequeños y mayores podrán vivir una experiencia única y llena de ilusión los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán entregar su carta a Papá Noel, contarle sus deseos y hacerse fotos con él, creando recuerdos mágicos que durarán toda la vida. Esta actividad ofrece la oportunidad de sentir la magia de Laponia sin salir de Cáceres y disfrutar del ambiente navideño en familia. No te pierdas esta cita mágica, un plan perfecto para compartir la alegría y la ilusión de la Navidad.

Cartel oficial del evento. / Ruta de la Plata

Presentación de la novela 'Una comuna en Caltanissetta' en el Ateneo

El Ateneo de Cáceres invita a la presentación de la novela Una comuna en Caltanissetta, que tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas en su sede.

La obra narra la historia de Amparo, Sonsoles y Mini, fundadoras del Club Mediterráneo en Murcia, un espacio de sororidad y libertad compartida. A través de sus relatos se exploran temas como la familia, el paso del tiempo y la Historia reciente de España, hasta que la pandemia y el confinamiento transforman sus vidas, dando lugar a la utopía de Caltanissetta como símbolo de comunidad y amistad. Una novela fresca y luminosa que celebra lo mejor de la vida y la amistad.

Exposición colectiva en homenaje a Helga de Alvear

Del 18 de diciembre al 31 de diciembre, en la Calle Pintores de Cáceres, se podrá visitar la exposición En Homenaje a Helga de Alvear. Exposición colectiva de artistas extremeños.

La muestra reúne la obra de diversos artistas de Extremadura, celebrando la trayectoria y la influencia de Helga de Alvear en el panorama artístico regional. El horario de visita es de 19:30 a 17:00 horas. Una oportunidad única para disfrutar del talento local y rendir homenaje a una figura clave del arte contemporáneo.