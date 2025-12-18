El pueblo de Cáceres que culmina la modernización de su regadío tras ocho años de inversión y ahorro de agua

Casas de Don Antonio culmina el proceso de modernización de su regadío, una actuación que impulsa un nuevo modelo agrícola más eficiente, sostenible y orientado al crecimiento económico local en este municipio de la provincia de Cáceres.

El proyecto, desarrollado a lo largo de ocho años, beneficia a unas 230 hectáreas de cultivo y ha supuesto una inversión cercana al millón de euros. Además, la Comunidad de Regantes prevé ampliar la actuación en los próximos ejercicios para seguir incrementando la capacidad productiva del sistema.

La iniciativa ha sido impulsada por la Comunidad de Regantes de Casas de Don Antonio y cuenta con financiación parcial a través de ayudas de eficiencia energética de la Junta de Extremadura. Desde la entidad destacan que la actuación consolida a la comunidad como uno de los principales motores económicos del municipio y de su entorno.

Ahorro de agua y energía

La modernización permite sustituir el antiguo sistema de riego a gravedad, operativo desde 1979, por un regadío a presión telecontrolado. Este cambio se traduce en un importante ahorro de agua, una mayor eficiencia energética y una gestión más precisa de los recursos hídricos.

El presidente de la Comunidad de Regantes, Javier Morales Corbacho, señala que el proyecto "no es solo una mejora técnica, sino una apuesta por el futuro económico y sostenible de la comarca", al facilitar la implantación de nuevos cultivos y la llegada de proyectos ganaderos de mayor valor añadido.

La actuación se completa con la puesta en marcha de un parque solar que permite reducir de forma significativa los costes eléctricos asociados al bombeo. Esta infraestructura refuerza la viabilidad económica de las explotaciones y posiciona al municipio como referente regional en el uso de energías renovables aplicadas al sector agrario.

Nuevos cultivos e inversiones

El nuevo sistema de regadío abre la puerta a la futura implantación de olivar intensivo y superintensivo, así como a cultivos herbáceos destinados a la alimentación del ganado, una de las actividades predominantes en la comarca.

A ello se suma la ubicación estratégica de Casas de Don Antonio, en el centro de Extremadura y con buenas conexiones con los principales núcleos urbanos, un factor que refuerza su atractivo para nuevas inversiones agroganaderas y agroindustriales ligadas al regadío modernizado.

Con la finalización de este proyecto, la Comunidad de Regantes pone fin a ocho años de trabajo que marcan un punto de inflexión para el desarrollo rural del municipio y su proyección económica a medio y largo plazo.