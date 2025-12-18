Sale a la venta un piso en pleno centro de Cáceres con cuatro dormitorios por menos de 150.000 euros

Encontrar una vivienda amplia, bien ubicada y a un precio competitivo en Cáceres es cada vez más complicado. Sin embargo, el mercado inmobiliario todavía sorprende con oportunidades que despiertan el interés tanto de familias como de inversores. Es el caso de dos propiedades situadas en zonas estratégicas de la ciudad, que destacan por su tamaño, versatilidad y potencial de revalorización.

Piso luminoso con cuatro dormitorios en Hernán Cortés por 147.260 euros

Piso en Hernán Cortés, Cáceres / Tucasa.com

La primera de estas oportunidades se encuentra en pleno corazón de Cáceres, en la zona de Hernán Cortés, uno de los enclaves más demandados por su cercanía a todos los servicios y su alta rentabilidad inmobiliaria.

Se trata de un piso de 115 metros cuadrados, ubicado en un edificio con ascensor, una característica muy valorada en esta zona céntrica. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios luminosos y dos baños completos, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias que buscan espacio como para quienes desean invertir en una propiedad con alta demanda de alquiler.

La distribución es uno de sus grandes atractivos: estancias amplias, una terraza agradable, perfecta para disfrutar del aire libre sin salir de casa, y una cocina completamente equipada, lista para entrar a vivir desde el primer día. Todo ello por un precio de 147.260 euros, lo que supone un coste aproximado de 1.281 euros por metro cuadrado, una cifra difícil de encontrar actualmente en el centro de la ciudad.

Por ubicación y características, este piso se presenta como una apuesta segura en una de las zonas más consolidadas de Cáceres.

Casa con seis habitaciones y patio interior a un paso de la Plaza Mayor por 155.000 euros

La segunda vivienda se sitúa en la zona del Seminario, un entorno tranquilo pero a escasos minutos a pie del centro histórico. Una localización que combina comodidad, calma y excelente conexión con servicios esenciales.

Esta casa independiente de 114 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas, ofrece un total de seis habitaciones y dos baños, una amplitud poco habitual en viviendas de este rango de precio. Además, dispone de un patio interior privado, un espacio muy valorado para el día a día, especialmente para familias.

En la planta principal se encuentran tres dormitorios, salón-comedor, cocina equipada y baño, mientras que la planta superior alberga otras tres habitaciones, una salita, dos trasteros y un segundo baño, con agradables vistas a la montaña. La vivienda cuenta con aire acondicionado frío/calor y destaca por su luminosidad natural.

Uno de sus puntos fuertes es su versatilidad, ya que ofrece la posibilidad de dividirse en dos viviendas con poca obra, lo que incrementa su atractivo como inversión. Todo ello por 155.000 euros, en una zona con alta demanda y valor en constante crecimiento.

Estas dos propiedades reflejan una realidad clara: las buenas oportunidades inmobiliarias en Cáceres existen, pero no permanecen mucho tiempo en el mercado. Tanto el piso de Hernán Cortés como la casa de la zona Seminario destacan por su ubicación, tamaño y precio ajustado, convirtiéndose en opciones muy interesantes para quienes buscan vivir en el centro o invertir con garantías.

En un contexto donde la oferta es limitada y la demanda sigue creciendo, viviendas como estas se posicionan como auténticos imanes para compradores atentos. Quien llegue a tiempo, puede estar ante su próxima casa… o una inversión con futuro asegurado.