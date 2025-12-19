Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del Colegio Diocesano de Cáceres conocen la Diputación Provincial y su "importante papel" para el desarrollo territorial

Isabel Ruíz Correyero, durante la visita de los estudiantes, destacó la importancia de la Diputación de Cáceres para el desarrollo territorial y el avance de los municipios de la provincia

Isabel Ruíz Correyero guía a los alumnos.

Isabel Ruíz Correyero guía a los alumnos. / Diputación de Cáceres

Redacción

Cáceres

La vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, ha recibido este viernes a un grupo de estudiantes del Colegio Diocesano de Cáceres, que han querido conocer desde dentro esta institución provincial y el papel que juega para el desarrollo territorial y el avance de los pueblos de la provincia.

«Ayuntamiento de ayuntamientos» la ha definido Ruíz Correyero, incidiendo en que el objetivo final de la diputación es dar los mejores servicios a la ciudadanía y hacer que los pueblos «sean lugares para quedarse, vivir y desarrollar un proyecto de vida».

Pedir cita en el OARGT de la Diputación de Cáceres será más fácil: adiós al certificado digital

Alumnos del Colegio Diocesano de Cáceres conocen la Diputación Provincial y su "importante papel" para el desarrollo territorial

'La Sindicalista Estudio' convoca una exposición colectiva sobre Clío, la musa de la Historia, con mirada crítica en Cáceres

El bloqueo de las obras del camino público de Montealmeida termina en Fiscalía

Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara

El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres

Satisfacción en los comerciantes y vecinos del puente de San Francisco de Cáceres tras reabrir el tramo de Miralrío: "Nos alivia muchísimo"

El tortuoso litigio de la muralla cacereña: la Audiencia Nacional tumba la financiación estatal de la Fase II

