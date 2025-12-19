Alumnos del Colegio Diocesano de Cáceres conocen la Diputación Provincial y su "importante papel" para el desarrollo territorial

La vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, ha recibido este viernes a un grupo de estudiantes del Colegio Diocesano de Cáceres, que han querido conocer desde dentro esta institución provincial y el papel que juega para el desarrollo territorial y el avance de los pueblos de la provincia.

«Ayuntamiento de ayuntamientos» la ha definido Ruíz Correyero, incidiendo en que el objetivo final de la diputación es dar los mejores servicios a la ciudadanía y hacer que los pueblos «sean lugares para quedarse, vivir y desarrollar un proyecto de vida».