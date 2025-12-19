Una avenida más verde en Cáceres: Antonio Hurtado inicia su renaturalización con 34 árboles

El Ayuntamiento de Cáceres inicia la plantación de 34 nuevos árboles en la avenida Antonio Hurtado, dentro del proyecto municipal de renaturalización de esta vía, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, generar sombra y reducir el impacto del calor en una de las principales zonas comerciales y de movilidad de la ciudad.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, explica que se trata de una actuación necesaria en una avenida "especialmente dura en verano, donde no existía arbolado ni sombra que ayudara a suavizar las altas temperaturas". Las declaraciones se producen durante la plantación de los primeros ejemplares, un acto que también presencia el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto a la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.

Objetivo

Muriel señala que el primer objetivo del proyecto es habilitar los alcorques existentes, que permanecían cubiertos desde la ejecución de la obra de la calle, para permitir la introducción de nuevas especies vegetales. "Con esta intervención conseguimos renaturalizar la avenida, mejorar su imagen y reforzar su carácter de eje comercial y céntrico, fundamental también para la movilidad de la ciudad".

Plantación de árboles en Cáceres. / Jorge Valiente

La actuación se desarrolla en ambas aceras del primer tramo de la avenida Antonio Hurtado, desde la Cruz de los Caídos, y contempla la plantación de 17 ejemplares de árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica) y 17 perales de flor (Pyrus calleryana), especies seleccionadas por su adaptación al entorno urbano y por el valor ornamental y cromático que aportan durante la floración.

Trabajos

Los trabajos incluyen la retirada de los adoquines que cubrían los alcorques, la preparación del terreno, la plantación del arbolado, el aporte de tierra vegetal, el entutorado de los ejemplares y la limpieza final de la zona. La actuación se ejecuta dentro del contrato municipal de conservación y mantenimiento de espacios verdes y cumple con la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

"El resultado que empezamos a ver hoy es el de una avenida más amable, más verde y preparada para afrontar los episodios de calor intenso, al tiempo que se mejora el entorno urbano de una zona muy transitada de la ciudad".