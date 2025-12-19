Cáceres refuerza la limpieza en las zonas de ocio por el aumento de celebraciones en Navidad

El Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado el servicio de limpieza en distintas zonas de ocio de la ciudad con motivo de las comidas y cenas navideñas que se están celebrando durante estos días, coincidiendo con un notable incremento de la afluencia de personas en el centro y en barrios con actividad hostelera.

El dispositivo especial se organiza a través de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Valoriza, y se ha desarrollado entre los días 18 y 20 de diciembre, complementando los medios habituales destinados al acondicionamiento de la vía pública.

Según explica el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, durante estos días se incorporan tres equipos adicionales, integrados por operarios y maquinaria de lavado de aceras, que permitirán intensificar las labores de limpieza. "El objetivo ha sido reforzar el servicio sin causar molestias a vecinos, hosteleros y comercios", indica. Para ello, los trabajos se han realizado en horario de 15:00 a 22:00 horas.

Zonas de actuación

Uno de los equipos actúa en la zona de Obispos y la avenida Virgen de la Montaña; un segundo cubre la calle Soledad, la plaza de Santa Clara, la calle Pizarro, la calle Sergio Sánchez, la calle Moret y la plaza de la Concepción; mientras que un tercer equipo interviene en el entorno de La Madrila. Además, se ha prestado atención a las calles próximas y zonas de influencia.

Este refuerzo se completa con equipos nocturnos de baldeo, destinados a mejorar la limpieza en los barrios con mayor actividad de ocio durante estas fechas.

De cara a los días más señalados de la próxima semana (Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo), el ayuntamiento y la empresa concesionaria han previsto ampliar el dispositivo de limpieza, incorporando nuevos efectivos y zonas de actuación con el fin de mantener la ciudad en las mejores condiciones posibles durante las celebraciones navideñas.