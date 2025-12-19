Cáceres mira al Sáhara a través de la realidad virtual

Municipios del norte de la provincia de Cáceres se han conectado en las últimas semanas con los campamentos saharauis gracias a un proyecto de sensibilización impulsado por la oenegé Sinergos que ha utilizado la realidad virtual como herramienta para acercar esta realidad a la ciudadanía.

La iniciativa, denominada Explora y conecta, ha permitido a vecinos de seis localidades conocer de primera mano la vida cotidiana de las personas refugiadas saharauis en Argelia mediante el uso de gafas de realidad virtual, combinadas con una exposición interactiva y espacios de participación ciudadana.

El proyecto, financiado por la Diputación de Cáceres, ha buscado sensibilizar a la población cacereña a través de una experiencia inmersiva que ha recreado escenas del día a día en los campamentos, con el objetivo de generar una conexión emocional directa con la situación que viven estas comunidades.

La exposición se ha completado con paneles informativos y con el espacio participativo Puentes de solidaridad, en el que los asistentes han podido dejar mensajes de apoyo, justicia y esperanza. Estos mensajes se integrarán posteriormente en un vídeo colaborativo como parte del cierre del proyecto.

La iniciativa se ha desarrollado en coordinación con entidades locales y en el marco de eventos culturales y deportivos celebrados en municipios como Guijo de Granadilla (durante el festival Tierras en Danza), Hervás y Baños de Montemayor (en la Fiesta de la Lana), así como en citas deportivas en localidades como San Gil y Serradilla. La próxima parada del proyecto está prevista para el 23 de diciembre en Pedroso de Acim.

Desde la organización han señalado que el objetivo ha sido ir más allá de la información. "Queremos que la ciudadanía no solo conozca esta realidad, sino que se sienta parte de la solución. La realidad virtual nos permite crear una conexión emocional muy poderosa, y el panel de mensajes es una manera simbólica de transformar esa emoción en acción", ha explicado Sinergos en una nota de prensa.