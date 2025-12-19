Condenado en Cáceres a 14 años y 9 meses por abusar, agredir y amenazar de forma continuada a su expareja

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un joven de 22 años a 14 años y 9 meses de prisión por delitos de abuso sexual, lesiones y amenazas continuadas contra quien fuera su pareja, en una pequeña localidad de la provincia cacereña.

Indemnización

Además, la sentencia le obliga a indemnizar a la víctima con más de 46.000 euros por los daños físicos y psicológicos sufridos. La resolución judicial llega tras un acuerdo entre las partes, en el que el acusado ha reconocido los hechos, tras una vista celebrada este jueves en los juzgados de la capital cacereña. El acuerdo de conformidad ha rebajado la petición inicial de cárcel, que superaba los 30 años.

El condenado se encuentra actualmente en prisión cumpliendo otra pena de cuatro años por la violación de la misma víctima, ocurrida en el verano de 2021, cuando ella aún era menor de edad. Los hechos ahora juzgados se produjeron entre los años 2020 y 2022, en el marco de una relación sentimental “caracterizada por el control, la violencia y las amenazas prolongadas en el tiempo”.

Así lo ha manifestado Carlos Tovar, abogado de la víctima, quien ha destacado la importancia de este fallo judicial y ha subrayado la dificultad que muchas mujeres encuentran para romper este tipo de relaciones. La relación se inició en 2019, cuando la víctima tenía 16 años. Un año después comenzaron a convivir en un pueblo de la provincia cacereña.

Control

“En este tipo de relaciones lo que sucede, en muchas ocasiones, es que la situación de control se alarga en el tiempo y a las víctimas les resulta muy complicado salir de ellas”, ha explicado el letrado a las puertas del juzgado cacereño.

El abogado ha querido lanzar también un mensaje de apoyo a otras posibles víctimas de violencia sexual o de género: “Lo que hay que trasladarles es que, aunque pase el tiempo y la denuncia llegue más tarde, la justicia está ahí y puede dar una solución a estas situaciones”.