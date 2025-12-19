Estefanía Tirado de 'TM Beauty Studio' en Cáceres: "Todo el mundo merece poder cuidarse sin necesidad de disponer de grandes recursos económicos"

El cambio de ciudad y la maternidad marcaron un antes y un después en la vida de Estefanía Tirado. Sevillana afincada en Cáceres desde hace dos años, encontró en la baja maternal el impulso necesario para reinventarse profesionalmente. Con formación en estética y cuidado personal, comenzó a ofrecer tratamientos de manera progresiva en la parte superior del local de su marido, Johnny García Barber’s.

Inicios

"Decidí empezar poco a poco, centrándome principalmente en el trabajo de pestañas. Fue entonces cuando Johnny me propuso dar un paso más y abrir un negocio propio. Al principio le tenía cierto respeto a la idea de emprender, pero vengo de una familia de emprendedores, mi padre y mi hermano lo son, y siempre me han dicho que yo también tenía la valía para ser empresaria".

Hace justo un año abrió su negocio

"Con la llegada de mis hijos cambié por completo mi forma de pensar. Empecé a valorar mucho más el tiempo libre y tenía claro que no quería encasillarme en un sueldo fijo ni en un horario que me impidiera estar con ellos. Así que hace justo un año abrimos TM Beauty Studio, en Virgen de la Montaña. Allí no solo realizo tratamientos, también imparto formaciones. Además, cuento con dos trabajadoras, Beatriz Gazapo y Stefanía Tomé, que son imprescindibles para mí, sin ellas no sería nada. Este año he duplicado la clientela y, aunque he vuelto a ser mamá y no puedo ir al ritmo que me gustaría, sigo al pie del cañón y muy satisfecha".

Tratamientos más demandados

Además, la propietaria ha señalado cuáles son actualmente los tratamientos más demandados en el sector de la estética, destacando que el uso del ácido se encuentra en plena tendencia y que cada vez más personas apuestan por el cuidado personal, incluidos los hombres. "La depilación, las uñas y las pestañas siempre están a la orden del día. Recuerdo que, cuando llegué, el volumen de pestañas no tenía tanta demanda como ahora, era mucho menor. Además, contamos con precios asequibles, porque considero que todo el mundo merece poder cuidarse sin necesidad de disponer de grandes recursos económicos".

Pasión por la estética

Por último, sus empleadas han destacado lo mucho que les gusta trabajar junto a Estefanía, agradeciendo la oportunidad que les brindó. Asimismo, han señalado que seguirán formándose, ya que sienten una verdadera pasión por el mundo de la estética.