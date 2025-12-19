Carlos Jordán y Tattoo Lab, la nueva referencia de tatuaje de calidad en Cáceres

En el número seis de la calle San Pedro ha abierto sus puertas Tattoo Lab, un estudio de tatuaje que con estilo y experiencia busca convertirse en la opción en Cáceres para iniciarse en este fascinante mundo del tatuaje.

¿Por qué en la calle San Pedro?

Carlos Jordán: Después de una larga trayectoria en Madrid, he querido volver a mi ciudad. Y la zona que me resulta más viva, con mucho encanto y esa magia tan especial es el entorno de San Juan. Realmente me inspira.

¿Es caro el tatuaje?

Carlos Jordán: Francamente no. Lo maravilloso del tatuaje es llevar decorado tu cuerpo, con un detalle artístico que te hará diferente y será algo tan personal y duradero, si sopesas el coste, es increíblemente barato. Ten en cuenta que un tatuaje pequeño te cuesta 40 € y ¡es una pasada de bonito y para siempre!

Carlos Jordán realiza una pieza en el nuevo estudio de Cáceres: Tattoo Lab / LOZ

Tattoo Lab Gallery responde justo a eso: un estudio pensado para ser inspirador, sereno, “con un aire minimalista y pulcro que busca generar una atmósfera de calma y confianza”, explica su fundador. Una estética que no es un gesto vacío. Es la base para hacer sentir cómodo al cliente y reflejar todos esos elementos, desde el máximo control de la higiene hasta la mejor técnica aplicada sobre la piel.

Una de las piezas realizadas por Carlos Jordán en el primer trimestre de vida de Tattoo Lab / LOZ

La mayoría de clientes de Tattoo Lab se decanta por el estilo tradicional y neo tradicional. / LOZ

Jordán ofrece una atención personalizada para que el cliente consiga el mejor resultado. / LOZ

Un frasco de cristal con flores en el interior, uno de los tatuajes realizados en Tattoo Lab. / LOZ

En Tattoo Lab la mayoría de la demanda se decanta por el estilo tradicional y neo tradicional, tatuaje de líneas finas y microrealismo.Aunque nos adaptamos a las preferencias de nuestros clientes.

“Asesorar a clientes que están un poco inseguros es una parte realmente bonita del proceso. Me encanta ayudarles a descubrir lo que realmente quieren”, explica el tatuador. “Les muestro distintas opciones, hablamos sobre el tamaño, la zona del cuerpo y el diseño hasta que se sienten completamente cómodos”.

Además, para ésta Navidad han diseñado una Tarjeta Regalo para que puedas regalar un tatuaje a esa persona para ti tan especial. Un regalo cuyo valor supera ampliamente al precio y el detalle es incomparable… Además, como promoción de apertura, Tattoo Lab cuenta con un 20% en todas las piezas que se hagan en el estudio.

Sigue a Tattoo Lab en Instagram: @tattoolab_gallery