Carlos Jordán y Tattoo Lab, la nueva referencia de tatuaje de calidad en Cáceres
El estudio continúa su fuerte apuesta por el mundo de la tinta tras el primer trimestre de vida del proyecto y mantiene activo un descuento del 20%
Redacción
En el número seis de la calle San Pedro ha abierto sus puertas Tattoo Lab, un estudio de tatuaje que con estilo y experiencia busca convertirse en la opción en Cáceres para iniciarse en este fascinante mundo del tatuaje.
¿Por qué en la calle San Pedro?
Carlos Jordán: Después de una larga trayectoria en Madrid, he querido volver a mi ciudad. Y la zona que me resulta más viva, con mucho encanto y esa magia tan especial es el entorno de San Juan. Realmente me inspira.
¿Es caro el tatuaje?
Carlos Jordán: Francamente no. Lo maravilloso del tatuaje es llevar decorado tu cuerpo, con un detalle artístico que te hará diferente y será algo tan personal y duradero, si sopesas el coste, es increíblemente barato. Ten en cuenta que un tatuaje pequeño te cuesta 40 € y ¡es una pasada de bonito y para siempre!
Tattoo Lab Gallery responde justo a eso: un estudio pensado para ser inspirador, sereno, “con un aire minimalista y pulcro que busca generar una atmósfera de calma y confianza”, explica su fundador. Una estética que no es un gesto vacío. Es la base para hacer sentir cómodo al cliente y reflejar todos esos elementos, desde el máximo control de la higiene hasta la mejor técnica aplicada sobre la piel.
En Tattoo Lab la mayoría de la demanda se decanta por el estilo tradicional y neo tradicional, tatuaje de líneas finas y microrealismo.Aunque nos adaptamos a las preferencias de nuestros clientes.
“Asesorar a clientes que están un poco inseguros es una parte realmente bonita del proceso. Me encanta ayudarles a descubrir lo que realmente quieren”, explica el tatuador. “Les muestro distintas opciones, hablamos sobre el tamaño, la zona del cuerpo y el diseño hasta que se sienten completamente cómodos”.
Además, para ésta Navidad han diseñado una Tarjeta Regalo para que puedas regalar un tatuaje a esa persona para ti tan especial. Un regalo cuyo valor supera ampliamente al precio y el detalle es incomparable… Además, como promoción de apertura, Tattoo Lab cuenta con un 20% en todas las piezas que se hagan en el estudio.
Sigue a Tattoo Lab en Instagram: @tattoolab_gallery
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas