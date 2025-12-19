Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil investiga a un vecino de un pueblo de Cáceres por arrojar seis cachorros a un contenedor

El Seprona rescata con vida a los perros recién nacidos tras un aviso ciudadano y logra identificar al propietario de la madre

Rescate de cachorros.

Rescate de cachorros. / GUARDIA CIVIL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito de abandono animal en la localidad cacereña de Aldeanueva de la Vera, después de que seis cachorros de perro recién nacidos hayan sido rescatados del interior de una bolsa de plástico arrojada a un contenedor de basura.

La actuación se inicia tras un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (062) de la Comandancia de Cáceres, que alerta de la posible presencia de animales abandonados en un contenedor. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Jarandilla de la Vera se desplazan hasta el lugar y localizan una bolsa cerrada de la que proceden gemidos.

Maltrato animal en Aldeanueva de la Vera.

Maltrato animal en Aldeanueva de la Vera. / GUARDIA CIVIL

Al abrirla, los agentes comprueban que en su interior se encuentran seis cachorros recién nacidos, con los ojos aún cerrados, todos ellos con vida. Mientras se desarrolla la intervención, se aproxima al lugar una perra con evidentes signos de haber parido recientemente, que muestra un comportamiento insistente por acceder a los animales. Una vez depositados en el suelo, la perra los olfatea y se tumba para permitir su amamantamiento, lo que confirma que se trata de la madre.

Tras resultar negativa la lectura del microchip del animal, la Guardia Civil inicia gestiones para esclarecer los hechos. La investigación permite identificar al propietario de la perra, un vecino de la misma localidad, que reconoce que los cachorros habían sido paridos por su animal y que, al no saber qué hacer con ellos, los introdujo en una bolsa de plástico y los arrojó al contenedor.

Maltrato animal.

Maltrato animal. / GUARDIA CIVIL

Ante estos hechos, la Guardia Civil procede a investigar penalmente al hombre como presunto autor de un delito de abandono animal y instruye las correspondientes diligencias, que son remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

