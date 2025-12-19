La mujer que sufrió quemaduras en el incendio de su vivienda en Cáceres sigue ingresada mientras sus vecinos regresan a casa

La mujer que resultó herida grave en el incendio de su vivienda en Cáceres (en el número 13 de la calle Jesús Asunción, frente al pabellón Juan Serrano Macayo), permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario en el mismo estado casi dos días después. Por otra parte, llegan buenas noticias desde el propio inmueble porque ya se ha permitido el reingreso de los vecinos de las otras dos casas, que a última hora de este jueves ya tenían las luces encendidas. Esto implica que los informes de los arquitectos técnicos del ayuntamiento no consideraban que hubiesen daños estructurales en el inmueble.

Hasta que los bomberos no sofocaron las llamas en la mañana de este miércoles , no se pudo acceder al interior de la vivienda para valorar los daños materiales y los posibles riesgos que tenga el edificio. Se produjeron dos incendios en un periodo de tiempo de apenas nueve horas.

Ángel García Collado

Primer fuego

El primer fuego tuvo lugar en la noche del martes al miércoles y preocupó mucho a los vecinos de la zona. Resultaron afectadas cinco personas que tuvieron que ser desplazadas a los distintos hospitales de Cáceres, además de otra familia que pudo salir por su propio pie y no sufrieron heridas. El origen, según señalaban los servicios de emergencias, pudo estar en un fallo en el brasero, aunque la investigación iniciada será la que determine la causa exacta.

Se recibió el aviso antes de la una de la madrugada y se movilizaron varias unidades medicalizadas del Servicio Extremeño de Salud, hasta cuatro dotaciones del Parque de Bomberos de Cáceres (tres camiones y una pick-up), dos patrullas de Policía Nacional, otras cuatro de la Policía Local y una grúa municipal.

E. P.

Angustia

Se vivieron momentos de mucha angustia. El fuego se originó en el segundo piso de un inmueble con tres plantas y una casa por planta. Los vecinos del primero salieron por su propio pie y no resultaron heridos, y la familia (compuesta por los padres y dos niños adolescentes) resistió de forma estoica con ventanas y puertas cerradas a la llegada de los refuerzos del Sepei, que les evacuaron cuando el humo lo permitió.

Heridos

Entre los heridos se encuentran estas cuatro personas . Un hombre de 46 años y una mujer de 41, además de los jóvenes de 14 y 16 años. Todos tienen lesiones de carácter leve, principalmente por inhalación de humo, y fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Pedro de Alcántara. Ya han recibido el alta. Salió peor parada la mujer que residía en la segunda planta. Tiene 52 años y, además de inhalar humo, padecía quemaduras de segundo y primer grado. Está ingresada en estado grave en el Hospital Universitario de Cáceres.

Por sorpresa

En la mañana de este miércoles, la sorpresa ha sido volver a encontrar cortada la calle Jesús Asunción. Algunos viandantes especulaban con la posibilidad de que los bomberos todavía se encontrasen actuando en la zona para evitar malos mayores, pero el sobresalto se ha producido al conocer que el incendio se había reactivado. Esto ha obligado a los bomberos de Cáceres a desplegar una dotación para controlar las llamas, una operación que apenas ha costado una hora. También han acudido agentes de Policía Local y Nacional.

En este último incendio, que no causó males mayores, nadie resultó herido. Los bomberos evacuaron de madrugada el edificio y sus vecinos no tenían permitido el reingreso a sus viviendas.