Un informe pericial determinará si el acusado por la muerte de Pirlo tenía afectadas sus capacidades en la reyerta

El acusado de la muerte de Pirlo se someterá a un informe forense (estaba programado para hoy por el Instituto de Medicina Legal) que despejará nuevas dudas sobre el estado en el que se encontraba en el momento de la reyerta en la avenida Virgen de Guadalupe el pasado 21 de septiembre. El objeto de practicar estas pruebas será conocer si había sido consumidor de sustancias estupefacientes o alcohol, así como si las mismas tienen incidencia en la capacidad volitiva del investigado. También determinarán si el acusado padece una enfermedad mental y su incidencia en el acto delictivo. Un perito valorará igualmente la personalidad y el riesgo de reincidencia en delitos contra otras personas y la peligrosidad del investigado directamente relacionada con el consumo de drogas o alcohol.

Situación actual

Actualmente, la causa está pendiente de las diligencias de prueba solicitadas por la defensa del acusado, de la que se encarga el abogado Estanislao Martín, y del informe definitivo de la autopsia (por el momento solo tienen el provisional). En cuanto a la libertad que se solicitó hace apenas diez días, la situación está pendiente del informe del Ministerio Fiscal, y posteriormente deberá pronunciarse la jueza de instrucción.

La defensa incorpora también un análisis extenso del informe provisional de la autopsia donde subraya que la lesión mortal descrita (una hemorragia subaracnoidea masiva por rotura traumática de la arteria vertebral derecha) se considera excepcional en el contexto de un solo golpe en el cuello.

Homicidio imprudente

Estanislao Martín, como abogado defensor, insiste en que el acusado de la muerte de Pirlo en ningún momento trató de quitarle la vida. Procesalmente y a la vista de las pruebas practicadas, el hecho no puede calificarse de asesinato u homicidio doloso. Se trata de un homicidio imprudente, tal como indica el auto judicial.

"Es altamente improbable que con un solo golpe se pudiera producir el fallecmiento, como señala el informe de la autopsia. Sería, en el peor de los casos, de un homicido imprudente", concluye la defensa.

El abogado Estanislao Martín. / CEDIDA

Documento

El documento en el que Martín solicitaba la salida de prisión se refiere en uno de sus razonamientos al arraigo personal, familiar y laboral del investigado, Alejandro R. H. Expone que ha residido siempre en Navalmoral de la Mata, convive con su familia, no mantiene vínculos con el extranjero y trabaja con contrato indefinido como repartidor desde agosto de 2024. La defensa considera que estos elementos reducen significativamente el riesgo de fuga y destaca que el joven carece de antecedentes penales.