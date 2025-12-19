El Museo de Cáceres se transforma esta Navidad

El Museo de Cáceres ha puesto en marcha una amplia programación cultural con motivo de la Navidad que ha convertido sus salas en un espacio de convivencia, ocio y aprendizaje para todos los públicos entre el 20 de diciembre y el 4 de enero.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado este jueves una agenda “pensada para que el museo sea también en estas fechas un lugar de encuentro en familia” y para reforzar el vínculo de la ciudadanía con el patrimonio cultural.

La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, ha detallado que la programación ha arrancado los días 20 y 21 de diciembre con la actividad ‘IO Saturnalia. Navidades Romanas en Familia’, organizada por el Departamento de Educación del museo. Durante la mañana, niños y adultos han podido convertirse en ciudadanos romanos y recrear las Saturnales, una de las festividades más destacadas del calendario romano. La actividad ha sido gratuita, con inscripción previa.

El 23 de diciembre, el museo ha acogido un concierto de villancicos tradicionales a cargo de la Asociación Cultural de Folklore Trébol, que ha interpretado un repertorio navideño acompañado de instrumentos propios de la música popular extremeña.

La programación musical ha continuado el 27 de diciembre, a mediodía, con un concierto de música clásica navideña del Ceres London Trío, integrado por un violonchelo y dos flautas traveseras, con un programa adaptado a estas fechas y abierto a todos los públicos.

El 30 de diciembre, la propuesta se ha centrado en la infancia con la representación teatral ‘El Misterio del Libro Blanco del Museo’, una obra en la que los personajes de un cuento han cobrado vida entre las salas del museo para acercar el patrimonio a los más pequeños de forma didáctica y lúdica.

La agenda navideña culminará el 4 de enero con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que estarán en el museo a partir de las 12.00 horas para saludar a los niños en una cita que refuerza el carácter del centro como espacio de celebración compartida.

“Entrad al museo, venid en familia, venid con amigos, venid con tiempo”, ha animado Bazaga, quien ha subrayado que la cultura también es una forma de crear recuerdos y de compartir experiencias en común durante estas fechas.