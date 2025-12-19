Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico

Las obras de reforma que se están llevando a cabo en el Palacio de las Veletas, uno de los edificios que integran el Museo de Cáceres y donde se ubica el aljibe, han avanzado "a buen ritmo y conforme a los plazos previstos", según ha señalado la directora del centro, Raquel Preciados.

En el marco de estos trabajos, ha comenzado la intervención arqueológica en el propio Aljibe, donde las primeras catas realizadas han permitido identificar el tapial original. Preciados ha calificado este hallazgo como "inédito y extraordinario" y ha señalado que supone "una oportunidad única" para profundizar en el conocimiento de este elemento patrimonial de la ciudad.

Restauración

La directora del museo ha explicado que, antes de acometer la restauración, se están desarrollando estudios arqueológicos, lecturas paramentales y análisis técnicos con el objetivo de "leer e interpretar el edificio". Esta fase previa, ha indicado, será determinante para avanzar en el debate académico sobre la cronología del aljibe, que sigue siendo objeto de distintas interpretaciones entre los especialistas.

En cuanto al desarrollo general del proyecto, Preciados ha detallado que las actuaciones en el Palacio de las Veletas, el Jardín Histórico y el aljibe se están ejecutando de forma paralela e integrada dentro de la fase 2, mientras que la fase 1, correspondiente a la Casa de los Caballos, ya ha finalizado.

Intervención

Asimismo, ha subrayado que la intervención arqueológica está plenamente integrada en la planificación de la obra y no ha supuesto ningún retraso en los plazos previstos. Uno de los aspectos más sensibles, la cubierta del edificio, ha avanzado según lo programado, pese a la preocupación inicial por las lluvias.

Si no surgen imprevistos, el proyecto integral del Museo de Cáceres estará concluido en el primer trimestre de 2027, momento en el que se abordará el desarrollo del proyecto museológico y museográfico por parte del equipo técnico del centro.