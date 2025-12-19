El Palacio de Mayoralgo se prepara para su nueva etapa como sede de la Diputación de Cáceres

El Palacio de Mayoralgo de Cáceres ha comenzado a vaciarse de mobiliario y enseres en los días previos a la firma del contrato de compra por parte de la Diputación Provincial, una operación que se formalizará antes de que finalice el año, según ha avanzado la propia institución.

El inmueble, situado en la plaza de Santa María y hasta ahora propiedad de Unicaja Banco, ha sido adquirido por un importe total de ocho millones de euros. De esa cantidad, cinco millones se abonarán a finales de diciembre, coincidiendo con la rúbrica del contrato de compraventa, mientras que los tres millones restantes se pagarán en enero de 2026. La noticia ha sido recogida por la Agencia Europa Press.

Adquisición

La adquisición incluye todas las instalaciones, mejoras y elementos permanentes del edificio, entre ellos los restos romanos conservados en el patio trasero. En este sentido, la Diputación de Cáceres ha señalado que "estudiará la posibilidad de abrir su jardín, que guarda importantes restos arqueológicos, como un espacio cultural al servicio de la ciudadanía".

Con esta operación, la institución provincial ha pretendido dar respuesta a los problemas de espacio y accesibilidad de su actual sede administrativa, además de mejorar las condiciones laborales de su personal. El objetivo es reubicar a trabajadores y trabajadoras en dependencias más amplias y accesibles, lo que permitiría acometer posteriormente una reforma integral del Palacio Provincial.

Redistribución

La actuación facilitará también la redistribución del personal que actualmente desempeña sus funciones en distintos inmuebles del entorno de la plaza de Santa María, donde la Diputación cuenta ya con el Palacio Provincial, el Palacio Duquesa de Valencia, el Palacio Carvajal (en la calle Amargura) y el edificio de Pintores 10.

Una vez concluidas las obras previstas, la institución estará en disposición de reagrupar a su personal en espacios más eficientes, con mejoras en accesibilidad y climatización, lo que, según ha indicado, redundará en una mayor agilidad en las gestiones que demanda la ciudadanía.

Objetivos

Junto a estos objetivos funcionales, la Diputación ha destacado que la compra del Palacio de Mayoralgo, un edificio de finales del siglo XV y comienzos del XVI, contribuye al mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad, en pleno corazón de la Ciudad Monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.