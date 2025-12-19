Pedir cita en el OARGT de la Diputación de Cáceres será más fácil: adiós al certificado digital

Pedir cita será mucho más accesible, sencillo y rápido. La web del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación Provincial de Cáceres sufre un lavado de cara y pedir cita será ahora más fácil, según ha anunciado este viernes en rueda de prensa la diputada encargada de este organismo, María Toscano.

De enero a noviembre del 2025, más del 50% de llamadas fueron solo para pedir cita. Esto debido a que era lo más cómodo, pues en web era necesario tener certificado digital, herramienta que muchas personas, sobre todo las mayores, no tienen. «Esta situación pone de manifiesto que el sistema existente, basado en la Sede Electrónica, no se adapta de manera global a las necesidades reales de acceso de la ciudadanía, generando una sobrecarga innecesaria en los recursos humanos y en los canales telefónicos de la organización».

Este requisito queda suprimido, haciendo más sencilla esta tarea y liberando el teléfono de atención. Además, el trámite se podrá realizar desde cualquier dispositivo, sea móvil, tablet u ordenador.

María Toscano, diputada de OARGT, en rueda de prensa. / Jorge Valiente

El nuevo Gestor de Citas permitirá a los ciudadanos solicitar atención presencial o telefónica en cualquiera de las oficinas del OARGT «de forma rápida, sencilla y sin esperas, incluso en periodos de alta demanda, como las campañas de recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o el IBI, en las que se pueden superar las mil llamadas diarias».

Novedades

La principal novedad es la supresión del certificado, pero no es la única. También se implementa la opción de cancelar o modificar la cita. Además, con estas medidas se prevé mejorar la optimización de los recursos humanos y materiales, al descongestionar el sistema de llamadas en los periodos de mayor afluencia.

De forma interna, la gestión queda centralizada mediante un panel con estadísticas, filtros y exportación de datos, a través de calendarios semanales y mensuales.

¿Cómo funciona?

Todos estos cambios comenzarán el 1 de enero de 2026. Primero, hay que entrar en la web, https://sede.oargt.es/. Ahí estará disponible un botón de 'solicitar cita previa'.

Imagen de la presentación. / Jorge Valiente

Primero, se dará a elegir la modalidad de la cita: presencial o telefónica. Después, habrá que seleccionar la oficina disponible según la ciudad.

Posteriormente, se podrá escoger el día que mejor venga, siendo posible ver la disponibilidad de cada uno. Una vez elegido, se ofrecerán horas, pudiendo, igual, elegir según se antoje.

Una vez que sea elegida, se pedirán unos datos básicos: nombre, apellidos, DNI (para que los operarios puedan ir viendo el contexto de cada caso), correo electrónico (opcional, para recibir confirmación y enlace para cancelar) y teléfono (para recibir SMS de confirmación).

Datos de confirmación. / Jorge Valiente

La diputada quiso dejar claro que la puesta del nuevo sistema de cita previa no supondrá la eliminación del teléfono de atención al contribuyente (927 62 74 62 / 900 113 845), que seguirá operativo para resolver dudas y consultas de interés, «pero lo que sí está claro es que este servicio se verá indirectamente mejorado al dejar de recibir las aproximadamente 25.000 llamadas anuales destinadas exclusivamente a la solicitud de citas».