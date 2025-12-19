Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hostelería

Restaurante Lateral aterriza en Cáceres: ocupará el local del 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara

La cadena de restaurantes 'premium' es la última en llegar a Cáceres, estando presente en lujosos lugares de Madrid o Barcelona

Imagen del local, ya en obras.

Imagen del local, ya en obras. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

En su momento fue el cine Astoria y durante estos últimos años ha sido un 100 Montaditos, lugar muy concurrido por jóvenes cacereños, pero un nuevo negocio aterriza en la intersección entre las calles San Pedro de Alcántara y Santa Joaquina de Vedruna de Cáceres: será la cadena de restaurantes Lateral.

Ya se pueden ver trabajos de remodelación del local. Además, ya se han colocado los carteles que anuncian la llegada del nuevo negocio, así como la oferta de empleo para aquellos que estén interesados en trabajar allí. Fueron muchas las especulaciones sobre qué sería lo que abriría en esa esquina, y, al fin, han sido resueltas.

Lateral

¿Qué es el restaurante Lateral? Fundado en 1997, ellos mismos se definen «un concepto de restaurantes diferente que combina las recetas más tradicionales con creaciones vanguardistas, siempre con productos de calidad».

Los locales, siempre con una estética lujosa, están abiertos «a la cultura, la música, el ambiente y la experiencia». Hasta ahora cuenta con 18 localizaciones, 14 de ellas en lugares glamurosos de Madrid como el paseo de la Castellana, la calle Velázquez o la Torre Caleido, uno de sus rascacielos. Las otras ciudades donde están son Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga. A la lista se suma, por tanto, Cáceres.

Tranformación

La futura llegada de este restaurante, pues todavía no se saben plazos, se suma a la apertura de Jiang Nan, un nuevo restaurante de sushi frente al colegio de las Carmelitas. Más tiempo llevan otros negocios medianamente nuevos como son el café Astoria (antiguo Gran Café) o la cafetería Santa Gloria, cadena que más recientemente ha llegado a la céntrica y concurrida calle Pintores. Además, a unos metros se encuentra el nuevo supermercado que ha llegado al barrio de La Madrila.

Es así como la calle San Pedro de Alcántara, que ya se vio radicalmente reformada siendo peatonalizada hace casi una década, actualiza sus negocios y sigue con cada vez más vida, sumando ahora un restaurante vanguardista a su oferta.

