Agenda cultural
Revel Arte, el festival de invierno, vuelve a Cáceres para celebrar el talento joven y la creatividad
El festival regresa al Espacio BelleArtes para celebrar la creatividad juvenil, ofreciendo una noche de innovación y expresión artística que combina magia y reivindicación
Tres actividades muy diversas en la ciudad.
Jóvenes y danza se dan cita en el Danzamaratón de Extremadura 2025
Este viernes 19 de diciembre, a las 20.30 horas, el Danzamaratón de Extremadura abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia única en la que la danza se convierte en un lenguaje que une a las personas. El evento, centrado en jóvenes creadores, busca trascender barreras y celebrar la diversidad de estilos y universos dancísticos en un espacio de encuentro, expresión y creatividad. Las invitaciones se podrán retirar en taquilla.
Fermín Solís presenta 'Charles loves Josefa' en la ciudad
Este viernes, a las 19.00 horas, el autor extremeño Fermín Solís presentará en la librería La Puerta de Tannhäuser de Cáceres su última novela gráfica, Charles loves Josefa, publicada por Salamandra Graphic. El encuentro, en el que dialogará con la periodista Raquel Gamero, ofrecerá al público la oportunidad de conocer de primera mano los detalles de esta obra galardonada y sus claves narrativas.
Charles loves Josefa, ganador del XVIII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac‑Salamandra Graphic, traslada al lector a la España rural de 1951, donde la joven Josefa Larra Curiel ve cómo su vida cambia por completo cuando un estadounidense, Charles H. Clausidian, se enamora de ella tras ver su foto en la revista Life y le propone dejarlo todo para ir a Estados Unidos. La historia explora no solo ese romance improbable, sino también la lucha de Josefa por tomar sus propias decisiones en una sociedad tradicional y asumir su autonomía en plena posguerra española.
Vuelve el festival de invierno 'Revel Arte'
El viernes, de 20.00 a 23.30, el Espacio BelleArtes de Cáceres acogerá la nueva edición del festival de invierno Revel Arte, dedicado a visibilizar el talento joven.
El evento celebra la creatividad en todas sus formas: jóvenes que hablan, escriben, cantan, bailan, actúan, dibujan y crean mundos. Una cita que apuesta por lo colectivo, lo asociativo y lo esencial, combinando magia, reivindicación y expresión artística. Por todo ello, Revel Arte vuelve para ofrecer una noche de innovación y creatividad juvenil.
