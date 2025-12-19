Satisfacción en los comerciantes y vecinos del puente de San Francisco de Cáceres tras reabrir el tramo de Miralrío: "Nos alivia muchísimo"

Punto clave y neurálgico desde siempre para el tráfico en Cáceres, la glorieta del puente de San Francisco reabre parcialmente tras medio año cerrado por obras. Lo hace el acceso de la calle Miralrío, no así el de Camino Llano, que sigue en obras. Además, el tramo entre Miralrío y Camino Llano cuenta con solo un carril.

De este modo, el tráfico abierto hacia la plaza ya son la ronda de San Francisco y Miralrío en las dos direcciones, y Hernández Pacheco hacia el puente. Hasta hora, las obras habían hecho que solo se pudiera pasar de Hernández Pacheco a la ronda o de la ronda a Miralrío en sentido único hacia Fuente Concejo.

Esta apertura supone todo un «alivio» para vecinos y comerciantes de la zona. «Esto ha sido una suerte caída del cielo», comentan en el bar La Pepa. «Había mucho jaleo, teníamos que dar la vuelta por la Ronda Sur y siempre había atascos». «Estamos muy contentos, afectaba mucho y ahora estamos más aliviados».

Un vecino comenta los jaleos que se montaban al no poder dar la vuelta entera a la rotonda. «La gente cometía infracciones y se metían por donde no debían para dar la vuelta». Otro vecino añadía que «no se ha reabierto, Camino Llano sigue cerrado. Si bien alivia, con el tiempo que llevan estamos ya cansados».

Obras

Cabe recordar que la actuación consiste en la renovación del colector de aguas residuales y pluviales de la zona del puente de San Francisco, para colocar uno de 1,80 metros de diámetro que incremente la capacidad hidráulica del sistema de saneamiento.

Durante la ejecución de los trabajos apareció un cable de fibra óptica no previsto en los planos que provocó una nueva configuración del trazado, y después se detectaron restos arqueológicos que han tenido que ser catalogados por los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Una vez concluya esta primera fase, a la que ya le queda poco, la obra seguirá hacia la calle Camino Llano.