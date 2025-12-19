'La Sindicalista Estudio' convoca una exposición colectiva sobre Clío, la musa de la Historia, con mirada crítica en Cáceres

La Sindicalista Estudio abre el plazo de inscripción para participar en la segunda exposición colectiva dedicada a Clío, musa de la Historia. Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas hasta el 17 de abril de 2026.

Ubicada en Cáceres, la Sindicalista es una galería de arte centrada especialmente en la creación contemporánea extremeña, con el objetivo de movilizar y dar visibilidad a artistas de Cáceres y del conjunto de la región. La iniciativa busca fomentar la producción artística en el propio territorio y facilitar que las obras puedan exhibirse y circular tanto a nivel nacional como internacional.

Exposiciones cada dos meses

En este sentido, el proyecto contempla la organización de exposiciones cada dos meses, así como talleres y eventos vinculados a cada muestra, además de actividades itinerantes en distintos espacios. Actualmente, participa, por ejemplo, en una exposición en Lisboa.

Exposición colectiva anual centrada en las nueve musas clásicas

"Y para conocer también a nuevos artistas de fuera y atraerlos hasta aquí, organizamos una exposición colectiva anual centrada en las nueve musas clásicas. Cada año trabajamos una musa diferente, tomando sus atributos como punto de partida para que los artistas los interpreten y los materialicen en una obra de arte contemporáneo. El año pasado dedicamos la muestra a Euterpe, diosa de la música, y la experiencia tuvo muy buena acogida", destaca Alejandro Quintano, codirector de la galería.

Nueva exposición colectiva: Clío, musa de la Historia

En esta ocasión, la exposición colectiva estará dedicada a Clío, musa de la Historia, aunque desde la organización se subraya que no se pretende una representación literal del concepto histórico. La propuesta invita a los artistas a plantear una mirada crítica y contemporánea, abierta a la reflexión social y política, a la historia personal o incluso a relatos ficticios, siempre desde una reinterpretación libre del concepto. En esta línea, el cartel de la exposición se inspira en Mary Shelley durante el proceso de escritura de Frankenstein, reforzando la intención de alejarse de una visión clásica y académica de la musa.

Cartel oficial de la convocatoria. / Cedida

Por último, la convocatoria se ha lanzado a nivel internacional, permitiendo que artistas de cualquier procedencia puedan inscribirse en esta nueva exposición colectiva, consultar las bases y presentar sus propuestas dentro del plazo establecido.