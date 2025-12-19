El tortuoso litigio de la muralla cacereña: la Audiencia Nacional tumba la financiación estatal de la Fase II

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cáceres contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana y ha confirmado la obligación de devolver la subvención estatal concedida para la restauración de la muralla, en su Fase II, correspondiente a las Torres Almohades del lienzo suroccidental.

Sentencia

La sentencia, que ha hecho pública este viernes la Junta local de Gobierno, ha ratificado la resolución del Ministerio por la que se exige el reintegro total de la ayuda otorgada dentro del programa del 1,5 por ciento Cultural. El fallo considera que el proyecto finalmente licitado por el ayuntamiento ha “diferido de manera sustancial del presentado inicialmente” para obtener la subvención.

En concreto, la Audiencia Nacional ha señalado que se han introducido “modificaciones relevantes” en aspectos como los acabados de la muralla y la accesibilidad, cambios que no estaban permitidos por las bases reguladoras de la ayuda, que prohibían expresamente alterar el proyecto, una vez concedida la financiación.

Falta de gestión

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha afirmado que la sentencia pone de manifiesto “la falta de gestión durante el mandato del PSOE”, al que ha atribuido las modificaciones “de última hora del proyecto” que han provocado la pérdida de la ayuda estatal ya concedida, finalmente.

Según ha señalado, el actual equipo de Gobierno se ha encontrado “con este problema” y ha intentado “defender los intereses de los cacereños y cacereñas”, aunque ha reconocido que la gestión anterior ha resultado “nefasta”.

Desde el equipo de Gobierno reiteran que no renuncian a la conservación y puesta en valor de la muralla de Cáceres, uno de los principales patrimonios históricos de la ciudad, y han subrayado que su objetivo ha sido “evitar que los ciudadanos tengan que asumir el coste de la restauración”.

En este sentido, Orgaz ha anunciado que el alcalde, Rafael Mateos, ha dado instrucciones para que el consistorio vuelva a concurrir a las nuevas convocatorias estatales de ayudas al patrimonio, en concreto a las del programa del 2 por ciento Cultural, con el fin de continuar la restauración del tramo previsto en la Fase II, “con el máximo rigor jurídico y administrativo”.

Por último, ha recordado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el extracto de la orden conjunta de los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y Cultura, por la que se han convocado las ayudas del programa del 2 por ciento Cultural, a las que el Ayuntamiento tiene previsto presentarse.