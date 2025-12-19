Sociedad
Los vecinos de la avenida de Portugal entregan su galardón anual a su peluquero de toda la vida
La segunda edición ha distinguido a Jorge Barrantes, propietario de la Peluquería Abdón
Es uno de los mayores estandartes de la historia reciente del comercio local y, por ello, merecía más que nadie el galardón anual de la asociación de vecinos de la avenida de Portugal.
Este año, el premio ha sido para Jorge Barrantes, de la Peluquería Abdón. La distinción se ha entregado por su dedicación y entrega al comercio local.
El presidente vecinal, Ángel Pedro Reviriego, ha hecho entrega este jueves de la distinción en el centro comercial El Descubrimiento.
