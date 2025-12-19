Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Veterinarios extremeños exigieron en 1942 mayor reconocimiento por su papel en la salud pública

En un contexto marcado por la posguerra, el colectivo reclamó mayor respaldo institucional y visibilidad por su contribución a la seguridad alimentaria y la protección de la salud de la población

Veterinarios en el pasado. / Heraldo de Aragón.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1942 nació una nueva revista especializada destinada a informar a los profesionales de la veterinaria y a convertirse en un punto de unión entre los colegiados de ambas provincias extremeñas. La publicación surgió con el objetivo de ofrecer un espacio común de comunicación y de intercambio de información para el colectivo.

1.300 veterinarios colegiados había en la región

La revista abordó contenidos relacionados con la legislación vigente, artículos elaborados por los propios colegiados y reportajes centrados en temas que conectaban la actividad veterinaria con la sociedad. Gracias a esta iniciativa, los cerca de 1.300 veterinarios colegiados que había en Extremadura pudieron mantenerse al tanto de las últimas novedades normativas y de los asuntos de interés profesional.

Salud pública, seguridad alimentaria y bienestar animal

Por otro lado, el Consejo de Colegios inició contactos con la Universidad de Extremadura para facilitar la realización de prácticas a sus alumnos, que pasaron a ser obligatorias para la obtención del título oficial. Esta colaboración permitió reforzar la formación práctica de los futuros veterinarios y estrechar las relaciones entre el ámbito académico y el profesional.

Por último, a pesar de que las relaciones con la administración regional fueron fluidas, la profesión reclamó una mayor atención por parte de ésta. Los colegiados consideraron necesario un mayor reconocimiento del papel que desempeñaban en ámbitos como la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar animal, así como un apoyo más decidido a sus reivindicaciones.

