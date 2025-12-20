La afluencia, al alza en el Museo Helga de Alvear de Cáceres: supera las 200.000 visitas

La afluencia al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres sigue al alza. A falta de conocer los datos del cierre de diciembre para realizar un balance oficial, el centro ha superado ya los 200.000 visitantes frente a los 199.782 queregistró en todo el año 2024. En un año marcado por el fallecimiento de la galerista alemana (el pasado mes de febrero), el museo cacereño sigue en auge en cuanto a impactos mediáticos, referencias y afluencia.

Comparativa

Ya el año pasado, se registró una cifra sin precedentes que supuso un aumento de casi 75.000 personas respecto al año anterior (2023).

Según la organización, estos números de récord posicionan a esta institución cacereña dentro del «contexto artístico nacional e internacional, gracias a su programación de exposiciones temporales y el dinamismo de su propuesta museística», así como la consagración de programas como el ‘Helga’s Artist Talks’ y el popular ‘Helga’s Dj Sessions’.

Además, el museo sigue añadiendo nuevas sinergias. De hecho, la semana pasada, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar formalizaba su adhesión a la iniciativa cultural ‘Helga Programa de Miembros’, como primer integrante del ‘Círculo de Apoyo del Museo Helga de Alvear’, un programa filantrópico con el que el museo cacereño invita a distintos agentes destacados a contribuir a su misión: transformar la vida de las personas a través del arte y «formar parte de una dinámica comunidad de personas y organizaciones que comparten la pasión por el arte contemporáneo».

El artista suizo Thomas Hirschhorn durante la inauguración de la última exposición temporal del museo. / CARLOS GIL

Navidad en el museo

Además, este mes de diciembre en el Museo Helga de Alvear se celebran las fiestas con un programa especial de Navidad y puertas abiertas al arte contemporáneo. Entre el 23 de diciembre y el 2 de enero el espacio artístico ofrecerá talleres especiales para los más pequeños todas las mañanas y visitas comentadas para adultos cada mediodía.

Así, durante las fiestas, las oportunidades para acercarte al arte contemporáneo se multiplican: el 23, 24, 26, 30, 31 de diciembre y el 2 de enero, a las 12.30 horas.

Y habrá un taller creativo especial: ‘Una Navidad en el Museo’, para descubrir las posibilidades del dibujo mediante el ocultamiento parcial de las imágenes. «Proponemos una reflexión: a veces es necesario dejar que el olvido haga desaparecer las experiencias y las noticias negativas que nos suceden».

Y continúa abierta la primera gran antológica en Europa en 20 años dedicada al artista suizo ‘Thomas Hirschhorn, bajo el título 'Thomas Hirschhorn: My Atlas #OurAtlas’. «Una oportunidad única para profundizar en la complejidad de su obra y en su inquebrantable compromiso con la experimentación formal y el pensamiento crítico», apuntan desde la organización.