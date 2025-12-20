Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cacereño debuta en el III Grupo del torneo nacional de Liga en 1943

El conjunto cacereño, se enfrentó al Imperio CF de Madrid en su estreno en la nueva categoría, un partido que supuso un importante paso adelante en su trayectoria

El Cacereño en el pasado.

El Cacereño en el pasado. / Revista Grada.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El Club Polideportivo Cacereño vivió una jornada histórica al estrenarse en el III Grupo del torneo nacional de Liga, una nueva categoría que supuso un importante paso adelante en la trayectoria del club. El debut tuvo lugar en un encuentro disputado en Cabezarrubia, donde el conjunto cacereño se enfrentó al Imperio CF de Madrid en un partido muy igualado y de gran intensidad.

Victoria para el conjunto local

El once inicial del Cacereño estuvo formado por Perete, Santitos, Muñoz, Santi, Pepe, Alonso, Callejo, Joselete, Macías, Barbero y Rico, un equipo que reflejaba el carácter competitivo y el compromiso del fútbol cacereño de la época. A pesar del esfuerzo y la entrega mostrados durante todo el encuentro, el partido se resolvió con victoria para el conjunto local por tres goles a dos.

Momento significativo

Este debut en el III Grupo de la Liga nacional marcó un momento significativo para el Cacereño, que por aquellos años comenzaba a consolidarse como uno de los referentes deportivos de la ciudad de Cáceres. La participación en competiciones de ámbito nacional supuso no solo un reto deportivo, sino también un impulso para la afición y para el desarrollo del fútbol en la capital cacereña, reforzando el sentimiento de identidad y pertenencia en torno al club. Aquel partido quedó como un recuerdo destacado en la historia del Cacereño, símbolo de una etapa de crecimiento y de la ambición por situar al fútbol cacereño en el panorama nacional.

