Un cacereño relata la odisea que ha vivido por un cáncer mal diagnosticado, siéndole denegada la pensión de incapacidad permanente: "Es inhumano"

«Me han arruinado la vida». Acude a los medios angustiado, preocupado y, sobre todo, desesperado por su vida. Félix Jiménez, quien prefiere que no salga su cara, es un cacereño de 40 años que ha vivido un calvario estos últimos años y que no ve apoyo en ningún lado. Por eso, viene a este diario y cuenta su historia, dice, «por si más gente se ve reflejada en mí».

Entró en prisión en noviembre de 2021, y «a los meses comencé a sentir un fuerte dolor en la zona de la barriga». Según relata, acudió innumerables veces a la enfermería de la cárcel, donde le decían «que no tenía nada». Finalmente, le acabaron diagnosticando, erróneamente, una hemorroide externa. «Solo me daban paracetamol, pero el dolor seguía, cada vez más fuerte. Tenía que salir al hospital como sea».

Para conseguir un permiso tuvo que dedicarse a realizar trabajos internos, única y exclusivamente para conseguir un salvoconducto para ir al hospital, durante prácticamente un año. Al fin lo consiguió, en enero de 2024, cuando acudió al Hospital San Pedro de Alcántara con una autorización de unos días. Allí el diagnóstico coincidió con el de prisión: hemorroide externa. «Ahí ya me fío», confiesa.

Pero el dolor no cesó. Y se cumplían ya 10 meses soportándolo. «En prisión seguía yendo a la enfermería y me cambiaron a Nolotil. Era ya más de un año entero de dolores», cuenta. En febrero obtiene un nuevo permiso, y acude, esta vez, al Hospital Universitario de Cáceres. Ahí todo cambió.

Cáncer de colon con metástasis

«El médico me preguntó que si había perdido peso, que lo hice, y que me veía muy amarillo. Me hizo una exploración, un tacto rectal y me dijo que no tenía una hemorroide externa, sino una masa ulcerada grande que ocupa toda la circunferencia del recto entera. Un tumor, no se sabía todavía si cáncer o no, por lo que me hicieron una biopsia». Allí, asegura, vivió momentos muy duros con su familia.

Tuvo que regresar a prisión, donde acudió al doctor para contarle la noticia. «Me dijeron que no me fiara, que el informe es un poco light». Es decir, no se asumió culpa ninguna.

Vuelve al hospital en marzo para recibir el diagnóstico, ya custodiado por la policía. «Tumor T3 con metástasis ganglionares». El tumor era inoperable, por lo que se procede a realizar ciclos de quimioterapia y radioterapia, para, ya posteriormente y con el tamaño reducido, poder extraerlo. «Imagínate yo en prisión, entre cuatro paredes, solo, muerto de frío, y sabiendo que tengo un cáncer y que me iba a morir».

Ambulancias a las puertas del hospital San Pedro de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La quimioterapia, cuenta, la comenzó esposado. Esto duró poco, pues como le quedaban solo unos meses de condena, se le acaba dando la libertad condicional por su enfermedad en abril. Tras casi un año de ciclos, es operado en febrero de 2025 en Madrid. «Todos esos meses los pasé realmente mal. He estado meses enteros postrado en una cama». Pero el tumor ya no lo tenía, aunque la operación, por su complejidad, le ha causado daños en nervios y le ha dejado numerosas secuelas.

Mientras tanto, en una revisión se le diagnostica también el síndrome de Lynch. Este es una enfermedad genética hereditaria que aumenta mucho el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Es decir, que aunque se haya extirpado el tumor, es bastante probable que le puedan surgir más, por lo que es necesario que tenga revisiones constantes, cada 3 meses.

Además, este síndrome hace que los tumores sean más dañinos, agresivos, crezcan más rápido, y aunque sean 'nuevos', sigan siendo de la misma gravedad que como si llevara meses.

Incapacidad permanente

Con el cáncer físicamente sustraído, el calvario de Félix solo acababa de comenzar. «En ese trayecto, en septiembre de 2024, solicito la incapacidad permanente, realizo una solicitud para que un tribunal médico me estudie y certifique que no puedo trabajar». De este modo, obtendría una pensión que sería su único ingreso.

El 9 de julio de este año, «el tribunal médico, efectivamente, certifica que yo no puedo trabajar y me da la incapacidad permanente absoluta». La parte médica ya estaba hecha, pero quedaba la administrativa, la que creará los obstáculos.

En el informe del tribunal, realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se le nombra la contingencia como 'enfermedad común', cuando Félix defiende que debería ser 'accidente no laboral'. Este detalle, que parece que puede ser insignificante, es de gran importancia para lo que ocurriría posteriormente.

«Un retraso de un año de diagnóstico no es una enfermedad común, como pone aquí. En 'enfermedad común' te piden un tiempo de cotización que en 'accidente laboral' no hacen», afirma. Y ese es el problema: le piden un tiempo de cotización que él no tiene, en ese caso.

«Me piden 15 años de cotización según el artículo que reclaman, el cual es erróneo y deberían reclamar otro que me pide solo 5 años, según se pide siempre con 'enfermedad común', y condición que sí cumplo al tener casi 8. De todas maneras, no debería ser ninguno porque no es una 'enfermedad común', es un 'accidente no laboral'».

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). / David Arbus

No obstante, el artículo 195.3.b) de la Ley General de la Seguridad Social establece que, en los casos de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, cuando el solicitante tiene más de 31 años, como es el caso, el periodo mínimo de cotización exigido es la cuarta parte del tiempo transcurrido entre los 20 años de edad y la fecha del hecho causante de la incapacidad, que en estos procedimientos viene determinada por el dictamen del tribunal médico o la resolución administrativa. En cualquier caso, tratándose de una persona de 40 años, el mínimo legal exigible se sitúa en 5 años de cotización.

El INSS se basa en ese tiempo y, además, en una deuda económica con Hacienda, que a los días paga el cacereño. «Ni lo han estudiado, ni lo han visto», comenta. Ante este panorama, comenzaron sus viajes a la oficina a reclamar. La primera vez, cuenta, «me dijeron que no coja un abogado», 'recomendación' a la que no hizo caso, contratando a una abogada que, efectivamente, le da la razón.

Odisea

Entonces, reclama el recurso. «Lo solicito, se abre un expediente, y disponen de 45 días hábiles para resolver. Si no lo hacen, se entiende desestimada o denegada». Durante los siguientes días va acercándose a preguntar cómo va el expediente, ya que no recibe respuesta alguna y es algo que le corre prisa, pues necesita los ingresos de esa pensión para pagarse las medicinas y demás necesidades que le ha creado la operación. A esto se suma una nueva deuda con el banco, nacida de la urgencia de comprar medicamentos, y que le amenaza con un embargo de bienes.

En una de estas veces, le dicen «no te preocupes, si la muerte y la supervivencia se cubren». «Me quedé...», asegura. Supuesta y presuntamente, pues no podemos asegurarlo, «lo dijo como mofándose». «Me sentó muy mal, ¿cómo le dices a un paciente de cáncer que te cubre la muerte? Es inhumano».

«Además me deben dinero. Según el escrito de mi abogada, me deben 26 meses de retroactiva, más de 48.000 euros». Esto porque «la incapacidad permanente viene con esta cuantía económica, desde la fecha del hecho causante que hace que no pueda trabajar». Es decir, el cáncer. Aunque, según asegura, el que le deban dinero es lo de menos para él. «Lo único que quiero es que se arregle mi expediente, me den la pensión y con eso pueda tirar poco a poco. Y ya la retroactiva como si es en 5 o 6 meses».

En otra ocasión, dice, habló con una funcionaria y le comentó su desesperación, amenazando con realizar una demanda y publicarlo en la prensa, lo cual no sentó bien a la persona. No obstante, parece que funcionó, pues a los días recibió una llamada en la que le decían que se iba a acelerar su caso. «Me dijo, "no te preocupes, que se te va a conceder ya"», cuenta. «Me quedé tranquilo y me iba metiendo en la sede electrónica. Pero nada». No recibió más noticias hasta la fecha límite, el 15 de diciembre.

«No puedo trabajar, vivo con dolor, no puedo agacharme, al sentarme también me duele». De forma paralela, tiene otra reclamación patrimonial contra Instituciones Penitenciarias «por las secuelas que me han causado por el retraso del diagnóstico». «Esos daños superan los 300.000 euros. Tengo un informe del daño corporal de un perito judicial».

Litigación

El plazo pasó y, por tanto, se ve obligado a litigar el caso, es decir, ir a juicio. «Tengo que esperar 16 o 18 meses hasta que salga el juicio y, ya después, empezar a cobrar. Hasta entonces, sin ingresos». Con este tiempo aumentará la cifra del retroactivo, superando los 100.000 euros. Aunque, de nuevo, eso es lo de menos. «A mí no me importa el retroactivo, lo que quiero es subsistir todos los meses. Poder comprar mis bolsas de colostomía, que valen una pasta, poder acceder a los tratamientos, poder ir a rehabilitación a fisioterapia, necesito antiinflamatorios, pastillas de cialis que son más de 200 euros...».

Los procedimientos ante los Juzgados de lo Social suelen prolongarse más de un año, lo que en la práctica deja a muchos solicitantes en una situación de vacío económico, sin ingresos y a la espera de una resolución judicial que, en ocasiones, acaba dándoles la razón.

También pensó dejar todo esto y pedir una pensión no retributiva, «pero me daban valoración dentro de 3 años». Entonces le recomendaron y a los servicios sociales, donde le ofrecían un kit de comida. «Yo no quiero leche, quiero medicamentos». Así que esa opción también la abandonó.

«Estoy cogido por todos sitios: no puedo trabajar, no puedo pedir la ayuda, tengo que esperar 18 meses más al juicio y que el juez me dé la razón», cuenta desesperado. «Quizás cuando presente la demanda el juez vea el caso y acepta las medidas cautelares, dándome la incapacidad y ya el retroactivo cuando empiece el juicio».

Imagen de archivo de un juicio. / E.P

Consecuencias

«He estado más de 52 días en una cama, con radio y quimio, una amputación abdominoperineal». Y todo comenzó en prisión. «Si allí me sacan al hospital a la primera, nada de esto habría pasado. Me habrían visto un pólipo. Eso con una colonoscopia lo ven, lo quitan y se acabó». En su caso, eso no ocurrió y el pólipo se convirtió en tumor, llegando incluso a sus esfínteres, teniendo que amputar y dejarlo con una bolsa por el resto de su vida.

Una situación que le ha afectado completamente, también psicológicamente. «No puedo dormir. Tengo un informe que dictamina que no puedo trabajar y que no puedo hacer vida normal. No puedo agacharme, no puedo llevar unas bolsas de la compra por el peso, tienen que ayudarme», añade. «No les dá la gana darme mi pensión y obligan a un paciente con cáncer a litigar un juicio, en 18 meses, sin ingresos, que me van a embargar, con unos medicamentos que necesito y que no estoy pagando. ¿Qué va a ser de mí?», cuenta entre indignado y realmente angustiado.

«Me han arruinado la vida, con 40 años recién cumplidos. ¿Sabes lo que he tenido que sufrir? Tuve que trabajar casi un año en la cárcel solo para poder ir al hospital, y una vez allí encima me diagnostican erróneamente y resulta que tenía un cáncer, me tengo que buscar la vida, y ahora me deniegan la pensión. Es inhumano, horrible, indignante y terrible lo que me han hecho y cómo lo han hecho».

Es consciente de que a más personas les ha pasado situaciones parecidas, y las hace llegar. Recientemente se publicó el caso de un hombre que falleció por un cáncer diagnosticado dos años tarde, obligando al SES a indemnizar. Además, existen varios casos de denuncias hacia el INSS, quienes, considera él, «están encubriendo una negligencia para no pagar». A este artículo se suma una demanda ya interpuesta por su abogada en los juzgados.

Casos como este ponen de relieve la distancia que a veces se produce entre el reconocimiento médico de una incapacidad y su efectividad real, así como el impacto que los tiempos administrativos y judiciales tienen sobre personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Versión del INSS

Este periódico ha intentado por todos los medios ponerse en contacto con el INSS, siéndole imposible. Según comentan, prefieren no aportar declaraciones, esperando así a la resolución del juicio.