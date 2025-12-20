Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda social

Cáceres intensifica acciones contra las ocupaciones ilegales en Aldea Moret

En 2024, el ayuntamiento ordenó el desahucio de 36 viviendas municipales ocupadas ilegalmente, la mayoría situadas en la antigua barriada minera

Bloque de viviendas en Aldea Moret.

Bloque de viviendas en Aldea Moret. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha ordenado el ejercicio de acciones judiciales para la recuperación de una vivienda (en Aldea Moret) sita en la calle Vístula 1, ilegalmente ocupada e incluida en el proceso de adjudicación de viviendas de titularidad municipal en régimen de alquiler.

Condena

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cáceres condenó el pasado mes de octubre a una mujer como autora de un delito leve de usurpación de vivienda de titularidad municipal, en la citada barriada cacereña, con tres meses de multa, a razón de una cuota diaria de 4 euros.

La condena incluye la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas e insta a la condenada a “dejar libre, vacua y expedita y a disposición de su titular la vivienda” sita en la calle Río Vístula de Cáceres, en la barriada minera de Aldea Moret. 

Según ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, se procederá al “inmediato lanzamiento” de la vivienda para desocuparla y volverla a poner a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cáceres

36 viviendas en 2024

En 2024, el consistorio dio orden de ejecutar el desahucio de 36 viviendas municipales ocupadas ilegalmente, la mayoría en Aldea Moret, tras conocer un informe técnico de la situación de esos inmuebles que el Gobierno local había solicitado por las quejas vecinales en la barriada, debido a las ocupaciones ilegales.

Orgaz ha defendido la actuación del consistorio para “evitar este tipo de situaciones”, y ha avanzado que se están analizando el “por qué se siguen produciendo y dónde debemos continuar actuando".

En la pasada legislatura el ayuntamiento dio la orden de tapiar las viviendas municipales de Aldea Moret con planchas de acero para evitar las ocupaciones ilegales que se producen en la barriada, después de que la Policía Local tuviera que evitar varios accesos ilegales a pisos vacíos en la calle Río Tíber.

