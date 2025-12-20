Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taxis

Cinco nuevos taxis adaptados para Cáceres: el Ayuntamiento publica la ampliación de licencias

A partir de la resolución del Ayuntamiento de Cáceres, se sumarán cinco licencias de taxi más, destinadas a vehículos adaptados, con el límite de servicio en el núcleo urbano

Taxis en la parada de Cánovas.

Taxis en la parada de Cánovas. / Carlos Gil

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado, a través del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que, tal y como se resolvió el 7 de noviembre pero se publica ahora, se aumenta el número de licencias de auto-taxis de la ciudad.

Serán cinco más, todas ellas de vehículos adaptados para movilidad reducida, con la salvedad que serán auto-taxis sin autorización VT, es decir, que solo podrán prestar servicio dentro del casco urbano de la localidad y no en sus pedanías.

Hasta el momento eran 75 taxis los que operaban en Cáceres, sumando otros cinco y llegando así a 80 vehículos. En una localidad de 96.000 habitantes, toca a un taxi para 1.200 habitantes.

