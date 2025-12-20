Un concierto de Tamara Agudo & Band y un taller infantil, entre las propuestas del fin de semana en Cáceres

Diversas opciones para todos los gustos, en la ciudad.

'Tamara Agudo & Band' en concierto este sábado

El próximo 20 de diciembre en el Corral de las Cigueñas, de 17:30 a 20:00, el público podrá disfrutar del concierto Tamara Agudo & Band, una propuesta musical cargada de personalidad y fusión de estilos. Tamara Agudo es cantautora, actriz y bailarina, con más de 20 años de trayectoria en el mundo del espectáculo.

Desde muy temprana edad sintió la llamada del escenario y ha desarrollado una sólida formación artística: ballet clásico, flamenco, danza española y contemporánea, teatro musical y canto, además de ser Vocal Coach certificada y docente titulada por la Royal Academy of Dance de Londres. Su carrera combina música, movimiento y pedagogía artística.

Musicalmente, Tamara se define como una artista ecléctica, con influencias que van desde el flamenco y el rock hasta el jazz, la música clásica y el swing, dando lugar a un sonido propio de música fusión que promete un directo intenso y versátil.

Taller sensorial infantil: Navidad con los 5 sentidos

La Fundación Tatiana completa su programación navideña con el taller infantil Navidad con los 5 sentidos, una propuesta pensada para que los más pequeños vivan la Navidad a través del juego, la creatividad y la exploración sensorial. La actividad tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, de 11.00 a 13.00 horas.

Impartido por el equipo de Espacio Infantil El Camino, el taller invita a niños y niñas a recorrer cinco estaciones sensoriales diseñadas para estimular el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto. A través del contacto con materiales naturales y sostenibles, los participantes descubrirán texturas, aromas y sonidos propios de estas fechas en un entorno cuidado y festivo.

El taller está recomendado para niños y niñas de 6 a 10 años y forma parte de un ciclo que se celebrará los sábados 13 y 20 de diciembre y 3 de enero, con una duración de dos horas cada sesión.

Navidad Fest. Covers llena de música el Boogaloo Club

El domingo 21 de diciembre, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá el Navidad Fest. Covers, una intensa jornada musical que se celebrará de 16.00 a 23.00 horas y que promete convertirse en una de las citas destacadas de estas fiestas.

En pleno ambiente navideño, el festival reunirá a distintas bandas de versiones que repasarán grandes clásicos de la música, creando un espacio perfecto para compartir, bailar y celebrar la Navidad de una forma diferente. Una propuesta pensada tanto para los amantes del directo como para quienes buscan disfrutar del espíritu festivo acompañado de buena música y amigos.

El Navidad Fest. Covers se presenta así como un plan ideal para cerrar el fin de semana previo a las fiestas, combinando la energía de los conciertos en directo con el ambiente cálido y cercano que caracteriza a la Navidad, convirtiendo al Boogaloo Club en un punto de encuentro para celebrar estas fechas al ritmo de los mejores covers.