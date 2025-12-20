Cuenta atrás para la reapertura del centro de salud Plaza de Argel: ya hay fecha de finalización de las obras

La rehabilitación integral del centro de salud de Plaza de Argel, en Cáceres, ya tiene horizonte temporal. La última adenda del convenio suscrito entre la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha fijado el final de las obras para marzo de 2026, según ha publicado este viernes el Diario Oficial de Extremadura.

El nuevo calendario ha situado la certificación final de la obra el 20 de marzo de 2026 y la recepción definitiva de los trabajos el día 31 de ese mismo mes, poniendo así fecha al cierre de una actuación que se encuadra en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Actualización

La adenda ha actualizado los hitos del proyecto para ajustarlos al desarrollo real de los procedimientos administrativos y técnicos, después de varios reajustes desde la firma inicial del convenio en 2022. El documento no ha alterado ni el alcance ni el presupuesto total de la intervención, que se mantiene en 1,13 millones de euros.

Obras en el Centro de Salud Plaza de Argel / Carlos Gil

Las obras contemplan una reforma integral del edificio situado en la calle Hernán Cortés, con actuaciones sobre paramentos, cerramientos e instalaciones, además de mejoras en eficiencia energética, accesibilidad y en la propia estructura del inmueble, que presentaba deficiencias previas.

Convenio

La modificación del convenio también ha reorganizado el calendario financiero, concentrando la mayor parte de la inversión en el último tramo del proyecto. Más de 960.000 euros se ejecutarán en la anualidad de 2026, coincidiendo con la fase final de la obra.

La adenda ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado 2 de diciembre y ha formalizado un calendario definitivo para la culminación de una actuación clave en la modernización de las infraestructuras sanitarias de la ciudad.

Así ha sido el traslado del centro de salud Plaza de Argel al Virgen de la Montaña /

Zona Centro

Los usuarios que utilizan este centro de salud fueron trasladados de forma temporal al antiguo hospital provincial Virgen de la Montaña, donde también acuden los que estaban hace años en el Zona Centro. Para el cierre definitivo del recinto hospitalario y su reconversión en un espacio cultural, es necesario que reabran Plaza de Argel y Zona Centro, algo que es cuestión de tiempo.