Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres

El vehículo del tanatorio en una zona próxima a la finca donde se ha encontrado el cuerpo. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El médico forense ha dictaminado este sábado por la tarde el levantamiento del cadáver de un hombre, de alrededor de 75 años, que han hallado muerto en su finca de la Ribera del Marco, según la información recabada, el hombre llevaba cerca de dos meses muerto.

Pedro Moreno, portavoz de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, ha sido uno de los que ha dado la voz de alarma. Todo apunta a que se ha tratado de una muerte natural. "Hemos accedido a finca la Huerta Capitán porque llevábamos varias semanas sin verle. Vivía solo y no tenía relación con su familia", ha confirmado a este diario Moreno, quien asegura que el fallecido estaba enfermo, pero no recibía ningún tipo de asistencia.

El forense ha tenido que acceder a pie a la finca del hombre fallecido, dado que "el camino está destartalado por la erosión", afirma Moreno, en relación al camino de La Trocha, que "está deteriorado desde que se hizo la Ronda Sur".

Este es uno de los asuntos que el colectivo ha planteado al actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, desde el inicio de la legislatura: plantear la canalización de las aguas hacia el arroyo, porque "es un daño colateral de la Ronda Sur que está afectando a los caminos de la Ribera del Marco como La Trocha", en la subida a la Montaña. 

